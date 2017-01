Pido se castigue a los que me culparon por ‘quimios’ falsas: Fidel Herrera

CIUDAD DE MÉXICO.

Fidel Herrera Beltrán, exgobernador de Veracruz y ex cónsul de México en Barcelona, acusado por participar en la compra de medicamentos falsos para tratar a niños con cáncer, reiteró su inocencia y ‘pido justicia para esta monstruosidad, este horroroso e infundado hecho de inculparme, pues’ se atiene a intereses ‘políticos’ de otra índole.

En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.

Las empresas farmacéuticas involucradas indicaron que desde el 26 de mayo de 2011 ya se sabía, oficialmente, que los medicamentos eran apócrifos: sin embargo, se utilizaron hasta el 2013 y, además, ni siquiera las medicinas originales eran aptas como para administrarlas a menores de edad: ‘al contrario, yo denuncié el hecho, y ahora me culpan’.

Los medicamentos deberían ser destinados sólo para tratar a adultos. Mi gobierno hizo del conocimiento que los contenidos de las medicinas eran sospechosos: se realizaron las investigaciones y se asentó lo que ya se sabe. Los niños atendidos en mi gobierno recibieron el mejor traro de los expertos, gracias a mi programa «Los niños no se tocan»”.

"Ese programa ha sido uno de los más importantes en pro de la niñez veracruzana, y fue la corona de mi administración. Los expedientes de los niños ahí están, con nombre y apellido. Las autoridades de salud administraron otro medicamento que se llama Neupogen. Y la tasa de salud de aquel entonces acredita lo que digo".

"Se realizaron las investigaciones, se aclaró lo pertinente, y ahí termino mi administración (diálogo que desvirtúa su declaración descrita en párrafos anteriores). En julio de 2010 se retiró la muestra sospechosa y se le dio repuesta hasta octubre del mismo año. En las licitaciones de medicamentos, el gobernador no participa, pero claro que es responsable".

Javier Duarte fue un ‘colaborador, hombre y servidor público ejemplar. Honesto, organizado y eficiente. Después, en su administración pues yo ya no estaba con él. Cuando me retiré, ya no tuve relación con él”, dijo al final de la entrevista.