Marco Antonio Regil se despide de su mamá en conmovedor video

CIUDAD DE MÉXICO.

Marco Antonio Regil es uno de los conductores más conocidos de la televisión mexicana, quien alcanzó la fama gracias a programas como ‘Atínale al Precio’ y ‘100 mexicanos dijeron’.

El día de hoy, Regil compartió un conmovedor mensaje a través de su cuenta de Facebook, donde se ‘despide’ de su madre, Irma Sánchez, ya que a pesar de que sigue con vida, se encuentra en fase terminal de Alzheimer, por lo que ya no consume alimentos ni toma líquidos, pues su cuerpo ha olvidado como realizar estas funciones básicas, según explicó el conductor en una publicación aparte.

En el video, con ojos hinchados y llorosos, el conductor agradece las muestras de cariño de sus fans, quien le mostraron su apoyo después de dar a conocer la noticia sobre su madre.

El conductor explicó que hay opciones para mantener la vida de su madre de manera artificial, pero la decisión que tomó hace varios años la señora Sánchez junto a su hijo era de no tomar estas medidas.

Le hicieron una prueba por su estado mental, para saber si podía comer, si podía tragar, si podía consumir alimentos, y ahí se llegó a la conclusión de que ya no puede se le va parte a los pulmones. Entonces hablé con el doctor y me dijo que ya era la etapa final, que así pasaba y que no había nada más que hacer, que solamente había maneras de prolongar su vida de vida de artificial. Yo hablé con ella de esto hace muchos años atrás, y lo hablé con mis hermanos, y estamos de acuerdo en que no tiene sentido hacer cosas así, hay que dejarla ir’.