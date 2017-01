El actor Kal Penn recauda 500 mil dólares para refugiados

CIUDAD DE MÉXICO.

Kal Penn ha recaudado más de 500 mil dólares para refugiados sirios tras lanzar una campaña durante el fin de semana en internet.

El actor respondió a una persona en Instagram que le dijo "no perteneces a este país" emprendiendo la campaña el sábado, y le pidió a sus seguidores que donaran a nombre de la persona que hizo el comentario.

Penn, cuyos sus padres son originarios de India, trabajó como director asociado en la Oficina de Enlace Público de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama.

En un video publicado en internet dijo que pensó que la campaña sería "una manera positiva de recaudar 2 mil 500 dólares". La calificó como "una forma hermosa de resistir" a la orden del presidente Donald Trump de suspender temporalmente la inmigración de siete países de mayoría musulmana.

To the dude who said I don't belong in America, I started a fundraising page for Syrian Refugees in your name. https://t.co/NOR5P48fBi pic.twitter.com/jtJOsK9GrU

— Kal Penn (@kalpenn) January 28, 2017