Pamela tiene ilusión de celebrar sus 15 años; tras explosión tiene 92% de quemaduras en su cuerpo

CIUDAD DE MÉXICO.

Pamela es una niña que mide 1.40 metros de alto, de piel blanca y cabello negro chino. Su ilusión es festejar sus 15 años. Tiene 13 y resultó con quemaduras en 92% de su cuerpo tras la explosión del martes en Tultepec, Estado de México.

Desde hace cuatro años la adolescente acudía al mercado de San Pablito para comprar fuegos artificiales y vendérselos a sus primos y amigos; en esta ocasión quería surtirse de ratones y ramitas de luces de bengala para la Navidad, relataron sus tíos María de Lourdes Villanueva Ramírez y Alberto Pacheco, afuera del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

María de Lourdes Villanueva recordó entre llantos que su hermana Erika y Pam, como la llaman de cariño, la invitaron a acompañarlas a comprar cohetes, pero no fue porque le iban a pintar su zaguán.

Me dijo: voy a ir a los cohetes, ¿no vas?. Le dije que no. Es que me van a pintar mi zaguán. Mejor te invito a comer cuando regreses. Me dijo que pasaba cuando regresara y ya no la vi”, lamentó entre sollozos.