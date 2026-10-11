Forza Horizon 6 tendrá disco físico en PS5, pero incluirá una condición inesperada

El conteo para la llegada de Forza Horizon 6 a la Sony PlayStation 5 inició y luego de que la semana pasada se confirmó la fecha oficial, ahora se da una gran noticia: el simulador automotriz de mundo abierto tendrá formato físico, algo que parece ir en contra de las tendencias de la marca japonesa.

Este año Sony anunció que pronto desaparecerá el formato físico enfocándose en lo digital, una situación que ha sido criticada por sus fanáticos y que, además, parece un karma de los tiempos en que la firma nipona se burlaba de Xbox cuando se hizo el lanzamiento de Xbox One.

Sin embargo, no todo es felicidad. A través de sus canales oficiales, la desarrolladora confirmó la edición en formato físico, pero al igual que otros lanzamientos recientes de Xbox Game Studios, el disco funcionará principalmente como una clave de acceso que requerirá una descarga digital complementaria.

La situación se debe a que el juego necesita más de 150 GB de almacenamiento. Un Blu-ray tiene como máximo 100 GB.

¿Cuándo llegará Forza Horizon 6 a PS5 en México?

La fecha marcada en el calendario para el estreno mundial del título en la plataforma de Sony será el 26 de enero de 2027, un lanzamiento que abarcará de manera simultánea al mercado mexicano.

Esta entrega forma parte de la estrategia multilanzamiento de Xbox para expandir el alcance de sus grandes franquicias en distintas plataformas.

Además, la experiencia en línea integrará soporte para juego cruzado (cross-play), permitiendo que los usuarios de PS5 compitan directamente en las mismas salas y eventos contra jugadores de Xbox Series X|S y PC.

Lo que los jugadores podrán encontrar en Forza Horizon 6 para PS5 La franquicia da un salto radical al trasladar toda su acción a Japón, rindiendo un profundo homenaje a la cultura automovilística asiática tras el paso de la saga por México.

Los jugadores podrán encontrar más de 550 vehículos disponibles desde el primer día, con sonidos de motor de nueva generación y modificaciones extremas, así como batallas nocturnas en tramos montañosos, circuitos clásicos y la posibilidad de desbloquear la exclusiva Legend Island.

Los jugadores tendrán la libertad para pintar ventanas, añadir alerones aerodinámicos, kits de carrocería y equipar llantas distintas en el eje delantero y trasero.