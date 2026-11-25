La llegada del invierno suele relacionarse con enfermedades respiratorias, resfriados y molestias propias de las bajas temperaturas. Sin embargo, existe otro aspecto de la salud que merece atención durante esta temporada, hablamos del bienestar cardiovascular.

El frío representa un desafío para el corazón porque obliga al organismo a modificar la circulación sanguínea para conservar el calor corporal. Esta respuesta puede elevar la presión arterial y aumentar el esfuerzo del sistema cardiovascular, sobre todo en personas con enfermedades previas. Pero ¿por qué sucede y quiénes deben extremar precauciones?

¿Por qué el frío aumenta el riesgo de sufrir un infarto?

Cuando la temperatura ambiental desciende, el cuerpo activa mecanismos para conservar el calor y proteger los órganos vitales. Uno de ellos es la vasoconstricción, un proceso en el que los vasos sanguíneos se estrechan para reducir la pérdida de calor a través de la piel.

Aunque esta respuesta ayuda a mantener estable la temperatura corporal, también tiene consecuencias en el sistema cardiovascular. Al disminuir el diámetro de los vasos sanguíneos, aumenta la resistencia al paso de la sangre y, por tanto, puede elevarse la presión arterial.

Ante este cambio, el corazón necesita ejercer más fuerza para bombear sangre y mantener el suministro de oxígeno que requieren los órganos. Esta exigencia puede ser mayor en personas con hipertensión o enfermedades de las arterias coronarias.

De acuerdo con la American Heart Association, el frío también puede favorecer cambios en la viscosidad de la sangre y aumentar su tendencia a formar coágulos. Esto representa un riesgo adicional cuando existen problemas previos de circulación.

Un infarto ocurre cuando el flujo de sangre que llega a una parte del músculo cardíaco disminuye o se interrumpe, por lo general debido a la obstrucción de una arteria coronaria. En muchos casos, esta obstrucción se relaciona con la acumulación de placas de grasa y colesterol en las paredes arteriales y la formación de un coágulo.

Por esta razón, las bajas temperaturas no son una causa única de infarto, pero sí pueden actuar como un factor desencadenante en personas susceptibles.

Salud cardiovascular en invierno Canva.

¿Quiénes son más vulnerables a sufrir un infarto durante la temporada de frío?

Aunque los cambios que provoca el frío pueden afectar a cualquier persona, algunos grupos tienen mayor riesgo de presentar complicaciones cardiovasculares.

Los adultos mayores requieren especial atención porque, con el paso de los años, el organismo puede perder parte de su capacidad para regular la temperatura. Además, es más frecuente que presenten hipertensión, diabetes u otras enfermedades que afectan el corazón y los vasos sanguíneos.

También deben extremar precauciones las personas con presión arterial elevada. La vasoconstricción que ocurre ante las bajas temperaturas puede aumentar todavía más la presión y exigir un mayor esfuerzo al corazón.

Quienes viven con diabetes también forman parte de los grupos de riesgo. Esta enfermedad puede dañar los vasos sanguíneos y favorecer la aterosclerosis, una condición que se caracteriza por la acumulación de placas en las arterias. Además, algunas personas con diabetes pueden presentar síntomas menos evidentes durante un infarto.

Otros factores que incrementan el riesgo cardiovascular son:

Colesterol elevado: favorece la acumulación de placas en las arterias

Obesidad: se relaciona con una mayor probabilidad de hipertensión, diabetes y alteraciones metabólicas

Tabaquismo: daña los vasos sanguíneos y favorece la formación de coágulos

Antecedentes de infarto: quienes ya sufrieron un evento cardíaco requieren vigilancia y seguimiento médico

Enfermedad de las arterias coronarias: reduce el suministro de sangre al músculo cardíaco

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad, la inactividad física y los niveles elevados de lípidos en la sangre como factores importantes para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

Prevención de enfermedades cardiovasculares Canva.

¿Cuáles son los síntomas de un infarto que no debes confundir con el frío?

Reconocer los síntomas de un infarto permite solicitar atención médica a tiempo. Durante los meses fríos, algunas molestias pueden confundirse con cansancio o malestar general; sin embargo, existen señales que requieren atención inmediata.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) señalan que uno de los síntomas más frecuentes es el dolor o la presión en el centro del pecho. Esta sensación puede durar varios minutos o desaparecer y regresar. Algunas personas la describen como opresión, peso o compresión.

El malestar también puede extenderse hacia uno o ambos brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago.

Entre las principales señales de alerta se encuentran:

Dolor, presión u opresión en el pecho

Dificultad para respirar, incluso sin dolor torácico

Sudoración fría repentina

Náuseas o vómitos

Mareos, debilidad o sensación de desmayo

Cansancio intenso o fuera de lo habitual

Dolor en la espalda, el cuello o la mandíbula

Los síntomas pueden variar entre hombres y mujeres. Aunque el dolor de pecho es frecuente en ambos grupos, las mujeres también pueden presentar señales menos reconocidas, como náuseas, fatiga inusual, dolor de espalda o dificultad para respirar.

Ante la sospecha de un infarto, no se debe esperar a que las molestias desaparezcan ni atribuirlas únicamente a las bajas temperaturas. Es necesario llamar al 911 y solicitar atención médica de emergencia. Tampoco se recomienda conducir por cuenta propia hasta un hospital.

Síntomas de un infarto Canva.

¿Cómo proteger el corazón durante los días de frío y reducir el riesgo de infarto?

Durante la temporada de bajas temperaturas es importante adoptar medidas para proteger el sistema cardiovascular, en especial cuando existen antecedentes de hipertensión, diabetes o enfermedades del corazón.

Una de las principales recomendaciones consiste en mantener el cuerpo abrigado. Utilizar varias capas de ropa, proteger la cabeza, las manos y el cuello, así como evitar la exposición prolongada al frío, ayuda a conservar la temperatura corporal.

También conviene evitar los esfuerzos físicos repentinos. La American Heart Association recomienda tener precaución con las actividades intensas al aire libre, ya que el frío y el ejercicio vigoroso pueden aumentar la exigencia del corazón. Para mantener una rutina de actividad física, es preferible realizar un calentamiento previo y elegir espacios interiores cuando las condiciones climáticas sean extremas.

Otro aspecto fundamental es vigilar la presión arterial, los niveles de glucosa y el colesterol. Las personas con enfermedades crónicas deben acudir a sus revisiones médicas y respetar los tratamientos prescritos, sin suspender ni modificar sus medicamentos por cuenta propia.

La alimentación equilibrada también contribuye a la salud cardiovascular. La OMS recomienda consumir frutas y verduras, moderar la cantidad de sal y grasas poco saludables, mantener una actividad física regular y evitar el tabaco y el consumo nocivo de alcohol.

Finalmente, quienes tienen antecedentes de infarto o alguna enfermedad cardíaca deben consultar con un profesional de la salud para conocer las precauciones que necesitan durante los meses más fríos.

Las bajas temperaturas representan un reto para el organismo, especialmente cuando existen enfermedades que afectan la circulación sanguínea. Por ello, prestar atención a los cambios del cuerpo, mantener bajo control los padecimientos crónicos y adoptar medidas de prevención permite reducir los factores que ponen en riesgo la salud cardiovascular.

Cuidar el corazón durante el invierno no significa dejar de realizar las actividades cotidianas, sino reconocer las condiciones que pueden afectar su funcionamiento y actuar a tiempo ante cualquier señal de alerta.