Lemus evalúa nuevos esquemas de financiamiento para el acueducto Chapala–Guadalajara

Mediante sus redes sociales, Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, informó que se mantiene abierta la posibilidad de implementar nuevos esquemas financieros con el Gobierno Federal.

Con estas acciones se busca avanzar en la construcción del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, una obra que pretende mejorar el abastecimiento de agua en el Área Metropolitana del Estado.

Además, el mandatario mencionó alternativas que permitan sumar esfuerzos y recursos entre Jalisco y la Federación para hacer realidad la infraestructura.

Dicha obra busca mejorar la forma de suministrar agua desde Chapala, reduciendo así las pérdidas y mejorando el suministro de este recurso, tan esencial para la vida, para más de cinco millones de habitantes de la metrópoli.

Para finalizar, Lemus sostuvo que el Gobierno de Jalisco mantiene sus prioridades para concretar esta obra, a su vez, subrayó que el proyecto no contempla privatizar el servicio de agua potable ni incrementar las tarifas a los usuarios.