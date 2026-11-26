Ante la amenaza del PAN y de su coordinador en el Senado, Ricardo Anaya, de no participar en las elecciones de 2027 si el INE avala la fórmula actual de asignación de diputaciones plurinominales, las consejerías electorales Carla Humphrey y Arturo Castillo señalaron que la autoridad debe actuar conforme a la Constitución y que los partidos tienen responsabilidades legales en materia de participación democrática.

Humphrey afirmó que las decisiones del INE deben estar alejadas de presiones políticas. “Yo le tengo mucho respeto a los posicionamientos de cada uno de los partidos políticos; sin embargo, me parece que nuestra actuación como consejeras y consejeros electorales debe estar alejada de todas esas presiones”, dijo.

Castillo recordó que los partidos tienen la obligación constitucional de promover la participación ciudadana y que, si alguno decide no competir, será bajo su responsabilidad. También cuestionó que ahora atribuyan al INE el problema de la representación proporcional, cuando el modelo lleva más de 30 años y ningún partido ha impulsado su modificación constitucional.

“En 30 años no han querido cambiar la Constitución. Ninguno de los partidos que ha gobernado; no vengan ahora a decirle al instituto que es nuestra culpa”, sostuvo.

El consejero explicó que el INE busca atemperar el sesgo generado por el modelo vigente, pero subrayó que modificar la Constitución corresponde al Congreso de la Unión y a los congresos estatales. Advirtió que la ausencia de un partido sería “terrible” para la democracia: “En democracia ganamos todos como país mientras más participemos”.

Agregó que “todavía seguimos estudiando varios temas, es sin duda alguna el tema más relevante de esta elección, eso creo que lo tenemos claros todos los consejeros y consejeras. Creo que hay límites en la interpretación constitucional, que es una de las discusiones que se han puesto sobre la mesa. Existen, sin embargo, quizás otras posibilidades, si queremos analizar afiliación efectiva o la fuerza real de cada partido político. Estamos conscientes de que hay una preocupación generalizada por la distorsión que, en efecto, genera nuestro modelo constitucional actual, eso lo tenemos claro y estamos explorando opciones”, dijo Castillo a la prensa.