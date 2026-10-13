Rebelión en Morena: Corcholatas perdedoras en NL rechazan que Clara Luz Flores pelee la gubernatura

Ante la eventual postulación de Clara Luz Flores a la candidatura de la gubernatura de Nuevo León, el resto de las “corcholatas” pidieron a Morena reconsiderar la situación.

Tatiana Clouthier, Andrés Mijes y Waldo Fernández, así como a distancia Judith Díaz, expresaron que además su nombramiento como coordinadora no implica su candidatura.

“Estuvimos platicando de este tema que ustedes han oído en donde nos estamos contentos no aceptamos de ninguna manera que un perfil como de la actual coordinadora sea el que aparezca en las boletas en el próximo proceso electoral”, dijo Clouthier.

Expresó que esto daña al movimiento y al partido.

“Ya lo vimos ha iniciado un desplome porque no levanta porque no tiene el perfil ha sido una persona que ha mentido una y otra vez”, sostuvo.

Por su parte, Fernández lanzó un emplazamiento público a la Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación en el estado para aclarar si en las filas de su equipo de trabajo tiene a Karina Barrón, con quien él enfrentó un tema legal cuando intentó dañarlo con un montaje.

“Entonces clarificar eso”, solicitó.

Además, Andrés Mijes expresó que siente que con la designación de Clara Luz ya se entregó el estado a otros partidos.

“Se está perdiendo la gran oportunidad que tenemos de poder traer la transformación a Nuevo León”, aseguró.

Indicó que todavía se está en un proceso de definición de cuál será la ruta.

También mostró preocupación como Fernández de que se incorporen perfiles que no han actuado con ética porque eso dañaría al movimiento en la entidad de cara al próximo proceso electoral.

Waldo Fernández recordó que cuando Flores encabezó en 2021 la candidatura a la gubernatura del estado, los partidos Verde Ecologista, del Trabajo y Nueva Alianza, que integraron la alianza electoral, perdieron sus registros locales.