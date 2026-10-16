Morena ratifica alianza con el PT y llama a la unidad interna en Zacatecas

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, llegó este viernes 16 de octubre a Zacatecas para respaldar públicamente a Verónica Díaz Robles al frente de la coordinación estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Durante su visita, Montiel sostuvo reuniones con coordinadores, militantes y simpatizantes de la estructura territorial del partido. El objetivo, explicó, es definir los pasos organizativos hacia los próximos procesos electorales y consolidar la unidad interna.

Montiel Reyes subrayó la importancia de mantener el contacto permanente con la base social, escuchar a la ciudadanía y sumar voluntades en el estado. También se refirió a la estrategia política y a las alianzas del movimiento.

“Nosotros tenemos la convicción de seguir con esta coalición, reconocemos el aporte democrático del Partido del Trabajo, y como siempre en política, no solo para este tema, todo es la suma de voluntades y nosotros reconocemos en los dirigentes y representantes del Partido del Trabajo a compañeros dignos de la lucha democrática, así que seguimos en estos diálogos, la política es abierta”, señaló.

La coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación, Verónica Díaz, señaló que ha buscado a diversos liderazgos de Morena y de partidos aliados para construir acuerdos, luego de un polémico proceso de encuestas-

“Cerrar filas en torno al proyecto de nación y entendemos que el diálogo que siempre nos ha caracterizado nos va a llevar a coordinarnos y a sumar los trabajos y a sumar los esfuerzos porque hoy el único propósito que tenemos es consolidar esta transformación pero desde abajo y basados en la organización territorial, yo estoy atenta al llamado de cada compañera y de cada compañero que hoy han decidido sumarse, pero he sido sumamente respetuosa”.

Ariadna Montiel insistió en que el nombramiento de la coordinadora estatal resultó de un proceso interno con reglas claras y encuestas que fueron publicadas.