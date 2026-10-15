"Debemos estar orgullosos de Bety", resalta Ariadna Montiel en su visita a Chilpancingo

En un acto enfocado en el fortalecimiento de la estructura territorial rumbo al proceso electoral de 2027, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, encabezó en Chilpancingo la Reunión Nacional de Organización "Organización es Transformación", donde expresó un contundente respaldo a Beatriz Mojica Morga.

Durante el encuentro, Montiel Reyes destacó la trayectoria y cercanía con la gente de la Coordinadora Estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero.

Bety es una mujer que conozco de muchos años, siempre ha estado en la lucha; cuando el pueblo sabe que la persona es buena, dice 'ahí voy'. Debemos estar orgullosos de Beatriz", afirmó la dirigente nacional, subrayando que Mojica Morga fue elegida mediante consulta popular por ser una figura de territorio.

Montiel Reyes reiteró que Guerrero representa un ejemplo de unidad para el movimiento e instó a la militancia a consolidar comités en cada sección electoral para defender el proyecto político de Morena en toda la entidad.

Por su parte, Beatriz Mojica Morga agradeció la visita de la dirigencia nacional y reafirmó su compromiso de mantener el trabajo de campo de manera prioritaria.

Por delante de cualquier interés particular, primero está el pueblo de Guerrero. Esa responsabilidad me la dio el pueblo y la respaldó nuestro partido", sostuvo, al hacer un llamado a realizar asambleas seccionales para asegurar que la transformación alcance a todos los municipios del estado.

La asamblea contó además con la asistencia del presidente estatal de Morena, Jacinto González Varona, así como de legisladores locales y diversos referentes del partido en la región.