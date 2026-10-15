Morena niega acuerdos bajo la mesa para elegir coordinaciones y defiende encuestas

La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, defendió que en el partido no existen "cochupos" ni "negociaciones" para la designación de coordinaciones, toda vez que las que se han realizado son con base en los resultados de las encuestas, incluyendo las designaciones directas, como el caso de Andrea Chávez Treviño en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Montiel Reyes realizó una gira este jueves en Chilpancingo donde se reunió a puerta cerrada con la coordinadora estatal, Beatriz Mojica Morga, la dirigencia estatal, diputados locales y coordinadores operativos territoriales. En conferencia de prensa al término del encuentro, dijo que la reunión fue para organizar la estructura territorial del estado, sin dar más detalles.

Cuestionada sobre el proceso de selección de coordinaciones municipales y si habrá más designaciones por consenso en lugar de encuesta, Montiel Reyes señaló que la definición sí será la encuesta, aunque analizarán "cómo vamos en los tiempos y en su caso cambiar".

Es la encuesta lo que tenemos definido, así lo dice el estatuto de Morena. Todo mundo a caminar, aquí no hay cochupos ni negociaciones abajo de la mesa, aquí la decisión es del pueblo", comentó.

Andrea Chávez y Célida López, casos de designación por consenso

Respecto a si Morena prepara una negociación en otros municipios, como en Ciudad Juárez, donde fue designada Andrea Chávez Treviño, la dirigente morenista defendió que ese caso no fue por negociación, sino que la senadora quedó en una posición muy competitiva en las encuestas para la coordinación estatal y tanto ella como el coordinador estatal electo, Cruz Pérez Cuéllar, aceptaron "de una vez nombrar", al igual que Célida López en Hermosillo, Sonora.

Por otro lado, cuestionada sobre las inconformidades de algunos aspirantes a coordinaciones estatales que no fueron ganadores, Ariadna Montiel dijo que en Morena todos tienen derecho a expresar sus opiniones y son escuchados, pero "antes que nada, quienes participaron pusieron su firma para comprometerse y asumir un proceso que se estableció en la convocatoria".

Sobre la encuesta espejo en Guerrero que pidió Félix Salgado

Defendió que el tema no son las encuestas, ya que sus resultados se han mostrado con transparencia a los aspirantes, sin embargo, "algunos se inconforman porque no quedaron". Recordó que para las coordinaciones estatales se registraron 300 aspirantes y solo 17 quedaron, 16 por encuesta y uno por consenso.

Sobre la polémica con el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, quien reclamó que la dirigencia nacional no le ha cumplido algunos acuerdos, entre ellos, una encuesta espejo para que se publique cuál es su nivel de aceptación en Guerrero, Ariadna Montiel reconoció al político por seguir "luchando" a sabiendas de que no tendrá posibilidad de participar en ninguna responsabilidad de representación en Morena en el proceso electoral 2027.

Aclaró que la coordinadora estatal es Beatriz Mojica Morga, y que si bien Morena seguirá haciendo mediciones en Guerrero para afinar su estrategia, "no implica una candidatura, una responsabilidad para el compañero Félix, él es senador con licencia y esto no implica otra cosa".

*mcam