Morena propone antidoping y pruebas para legisladores tras altercado en la Cámara de Diputados

El diputado del PRI Carlos Gutiérrez Mancilla será sancionado por los actos de violencia protagonizados en la Cámara de Diputados y Morena promoverá que todos los legisladores se sometan a exámenes antidoping y pruebas psicométricas para evaluar su conducta, adelantó Arturo Ávila, vocero de la bancada morenista.

“Pensemos en la posibilidad de que existan exámenes psicométricos para los que llevan a cabo la actividad legislativa. Lo digo con toda seriedad”, expresó, luego del incidente ocurrido el martes, cuando el legislador priista encaró y agredió con botellas de agua supuestamente sucia, al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, para reclamarle la crisis del agua en Jalisco.

Ávila cuestionó si el comportamiento de Mancilla podría estar relacionado con el consumo de alguna sustancia, aunque no presentó pruebas que sustenten esa posibilidad.

“En este caso en particular, pues también habría que ver si un examen antidoping. No es un comportamiento normal”, dijo, al insistir en que ambos exámenes podrían aplicarse como requisito para obtener una candidatura.

El diputado de Morena afirmó que en la Junta de Coordinación Política se analizará aplicar medidas contra Gutiérrez Mancilla, con quien el propio Arturo Ávila se confrontó verbalmente a finales de agosto en el Patio del Federalismo del Senado, durante una sesión de la Comisión Permanente.

“Los reclamos públicos siempre serán válidos, pero nunca se puede pensar que la violencia es un instrumento para poder resolver problemas”, sostuvo.

Entre las medidas que planteó estarían remitir a Gutiérrez Mancilla al Comité de Ética, removerlo de la Comisión de Juventud y aplicarle una sanción económica.

Propuso, además, que el dinero de la multa se entregue a los trabajadores de la Cámara que tuvieron que limpiar y reparar los daños ocasionados por el diputado.

Ávila dijo que existe consenso entre los grupos parlamentarios para que el priista enfrente consecuencias por su comportamiento, e incluso afirmó que algunos legisladores del PRI tampoco respaldan sus acciones.

“Hay consenso de todos los grupos parlamentarios, incluidos algunos legisladores del Partido Revolucionario Institucional, en que este personaje no puede salirse más con la suya”, señaló.

Ávila advirtió que los hechos no deben minimizarse, pues, dijo, hay diputadas que sienten temor de acudir al Pleno ante la posibilidad de ser agredidas o violentadas.

“Hay compañeras, incluso, que ya tienen miedo de venir al pleno porque sienten que pueden ser agredidas, que pueden ser violentadas y es algo que no podemos permitir”, afirmó.

También rechazó que la conducta del priista pueda justificarse como una forma de protesta política y pidió que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, se deslinde públicamente de las acciones de Mancilla.

“No es ni revolucionario ni disruptivo, es porril lo que está haciendo”, sentenció.