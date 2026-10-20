Morena exige investigar caso de la CIA en Chihuahua “hasta las últimas consecuencias”

Ariadna Montiel Reyes llamó a profundizar las investigaciones sobre el operativo en Chihuahua en el que presuntamente intervinieron elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

La presidenta nacional de Morena pidió deslindar responsabilidades sin distingos partidistas ni concesiones políticas, hasta las últimas consecuencias.

En su conferencia de prensa semanal, sostuvo que esclarecer los hechos es indispensable para salvaguardar la soberanía nacional, ante la gravedad que representa la presencia e incursión armada de agentes extranjeros en territorio mexicano sin los permisos constitucionales y legales correspondientes.

Advirtió que el expediente penal no puede darse por cerrado únicamente con la aprehensión del exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, ya que las autoridades ministeriales tienen pendiente la captura de Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien fungía como fiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de la entidad.

“Se le debe buscar”, dijo al señalar que la justicia debe alcanzar a toda la cadena de mando involucrada en el despliegue. Además, resaltó el rigor técnico de las diligencias encabezadas por la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Rangel.

Montiel Reyes cerró filas con la postura fijada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien descartó cualquier arreglo o pacto político con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, para frenar o matizar el curso de las indagatorias.

La dirigente recordó que, hasta el momento no se han acreditado elementos de prueba directos que vinculen a la gobernadora con la autorización del operativo en la Sierra Tarahumara. Por ello, remarcó que cualquier implicación legal deberá sustentarse en los hallazgos ministeriales y no en especulaciones.