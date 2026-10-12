Cepal: México aportó el 60% de la reducción de la pobreza en América Latina

Las políticas económicas y sociales aplicadas en México durante los últimos años tuvieron un impacto en los indicadores internacionales, al aportar 60% de la reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe durante 2024.

Esto, de acuerdo con el informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El reporte del organismo multilateral, citado por Morena en un comunicado para recordar sus 15 años de vida política, detalla además que el país contribuyó con 49% de la disminución de la pobreza extrema en la región, resultado de las medidas enfocadas en el incremento del ingreso y las transferencias directas.

Por su parte, señaló el partido, el Banco Mundial documentó los avances nacionales e identificó entre los factores clave la evolución del mercado laboral, la mejora en los ingresos salariales y el impacto de los apoyos sociales.

Dichos elementos, aseguró, permitieron que entre 2018 y 2024 la población en pobreza bajara de 51.9 a 38.5 millones de personas, según el Inegi.

La trayectoria de estos indicadores continuará durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sustuvo el instituto político.