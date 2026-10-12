Cámara de Diputados retoma análisis del Paquete Económico para 2027

El Paquete Económico de la Federación entra en semana decisiva, afirmó el presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho.

Se trata, insistió, de “un presupuesto sobrio y responsable”, que prevé ingresos presupuestarios se 9.16 billones de pesos, equivalente a 23.2 por ciento del Producto Interno Bruto.

Los trabajos se retoman este día en la Comisión de Hacienda y Crédito Público encabezada por el diputado por Morena Carol, Antonio Altamirano, y se prevé que se analicen y en su caso, aprueben, con modificaciones, la Ley Federal de Derechos, a la ley de Impuestos Sobre la Renta y el decreto de la Ley de Ingresos de la Federación.

Bolaños-Cacho aseguró que tanto la comisión de Hacienda como al de Presupuesto “están haciendo un análisis bastante serio del mismo”.

Funcionarios de Hacienda “han estado al pendiente de la discusión” análisis del PEF para cubrir todos los rubros económicos, dijo en entrevista.

Aseguró el presidente de la Mesa Directiva que se dará prioridad a los temas de seguridad y salud.

Al referirse al conflicto laboral en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, con movilizaciones y bloqueos en la Ciudad de México, Estado de México y otras entidades del país, el legislador por el Partido Verde afirmó que, “se trata de un conflicto interno”, y que debe ser atendido entre las autoridades federales y líderes sindicales.

“Eso le corresponde al líder de los trabajadores con, incluso, los directivos de los distintos institutos de trabajadores de Seguridad Social”, afirmó.

Desde la Cámara de Diputados, dijo, “se analiza el presupuesto” que se destinará a Salud, por 10.6 billones de pesos para el 2027.