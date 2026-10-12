Morena celebra 15 años; destaca salida de 13.4 millones de personas de la pobreza

A 15 años de su surgimiento en 2011, Morena presentó la reducción de la pobreza como el resultado más relevante del proyecto político que comenzó a construir como movimiento social y que consolidó tras su llegada a la Presidencia de la República en 2018.

Citando datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el instituto político destacó en un comunicado que, entre 2018 y 2024, un total de 13.4 millones de personas salieron de la pobreza.

Con esto, destacó, la cifra nacional pasó de 51.9 millones a 38.5 millones de personas en esta condición, lo que redujo la tasa a un 29.6% de la población.

El partido recordó que los pilares su origen son el rechazo a la desigualdad y al modelo económico neoliberal.

Debido a esto, tras obtener su registro nacional en 2014 y ganar la Presidencia en 2018 con Andrés Manuel López Obrador, Morena impulsó acciones como incrementos al salario mínimo, la expansión de los Programas para el Bienestar y reformas constitucionales para garantizar los apoyos sociales como derechos.

Señaló que los principios de estas políticas públicas mantienen su continuidad con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Destacó que para el ejercicio 2026, el presupuesto federal contempla más de un billón de pesos para los programas sociales, proyectando una cobertura de 42.8 millones de personas bajo el principio de "por el bien de todos, primero los pobres".