Avanza la Ley Antimemes: hasta 10 años de cárcel por piratería y uso indebido de logos oficiales

Avanzó en la Cámara de Diputados la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, también conocida como “Ley Antimemes”, que plantea penas de hasta diez años de cárcel por piratería y uso fraudulento de símbolos oficiales, en medio de las advertencias de la oposición sobre posibles riesgos para la libertad de expresión, el periodismo y la sátira política.

Con 23 votos a favor, y diez en contra, de la oposición (PAN-PRI-MC), sin realizarle modificaciones a la minuta en Morena y partidos aliados (Verde y Partido del Trabajo) avalaron la minuta enviada por el Senado de la República, la Comisión de Justicia, en una sesión de menos de una hora y media.

La reforma contempla sanciones por el uso, reproducción, imitación o incorporación indebida de logotipos y símbolos oficiales del Gobierno de México, con penas de hasta cinco años de prisión. También incorpora disposiciones para combatir delitos relacionados con derechos de autor, derechos conexos, medidas tecnológicas de protección e información para la gestión de derechos.

Durante la sesión, la oposición advirtió que la falta de excepciones expresas para caricaturas, parodias, memes y publicaciones periodísticas podría dejar espacio a interpretaciones judiciales que inhiban la crítica al poder.

“No se hagan bolas, la diferencia entre una estafa y una carcajada debe quedar bien clara. Cuando una persona calla por miedo a una investigación, la libertad ya se perdió, aunque no haya condena alguna”, advirtió priista Arturo Yáñez sostuvo que su bancada dará la batalla en el Pleno para defender el humor político y evitar que una publicación satírica termine convertida en un asunto penal.

En tanto, la diputada panista Paulina Rubio Fernández calificó la reforma como una “manzana envenenada”.

Afirmó que la oposición está de acuerdo con dotar al Estado de herramientas jurídicas para cumplir los compromisos internacionales de México, incluido el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, pero rechazó que se mantengan disposiciones que, a su juicio, podrían prestarse a decisiones arbitrarias.

“El problema es que pretenden que los mexicanos agarren la manzana y la muerdan sin ver que esto puede aplicar con su extraordinario aparato del Poder Judicial que ustedes controlan. ¿Por qué? Porque este artículo, por supuesto que está sujeto a ambigüedad y a interpretación. ¿Y adivinen quién los va a interpretar? Sus jueces del malestar, los jueces que eligieron por lista. Esos son los jueces que van a decir si este artículo puede aplicar o no en contra de la libertad de expresión”, argumentó.

“Prácticamente tendrán con la pata en el pescuezo a moneros, periodistas”, advirtió el también panista, Guillermo Anaya Llamas, al insistir en que las salvedades deben quedar establecidas de manera textual en el dictamen.

“Sabemos que no lo van a hacer porque prefieren tener el yugo contra periodistas, columnistas y moneros”, acusó.

Morena rechaza que la reforma persiga los memes

En defensa de la minuta, la diputada morenista Carina Piceno rechazó que el objetivo sea encarcelar a quienes critiquen a políticos mediante caricaturas o publicaciones humorísticas.

“Nos dicen que con esta ley vamos a encerrar a quien critique con una caricatura a algún personaje, y eso por supuesto es falso”, respondió.

La legisladora argumentó que la reforma busca eliminar obstáculos procesales que han retrasado investigaciones legítimas por piratería, mientras la comercialización de mercancía ilegal continúa. Sostuvo que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se ha convertido en una barrera para el avance oportuno de estos procedimientos.

Se sumó a la defensa el petista Ricardo Mejía Berdeja, quien rechazó que las modificaciones estén dirigidas contra los memes o el ejercicio periodístico y retó a sus críticos a demostrar que el texto contiene disposiciones contra ese tipo de expresiones.

“Si me demuestran que viene algo contra los memes, yo voto en contra. No hay ninguna referencia al ejercicio periodístico. Lo que se busca es combatir la piratería, la suplantación de identidad, las medidas fraudulentas”, afirmó.

Mejía Berdeja acusó a la oposición de presentar la reforma como una amenaza a la sátira política, cuando, aseguró, su propósito es proteger el trabajo de autores y creadores frente al uso ilegal de sus obras y combatir la suplantación de sitios oficiales y evitar que páginas fraudulentas engañen a la población.

Aprueban también sanciones contra el fraude digital

La Comisión de Justicia también aprobó, con 29 votos a favor, otra minuta que adiciona el Código Penal Federal para tipificar el fraude cometido mediante medios electrónicos, informáticos o digitales.

La reforma responde al incremento de estafas en entornos virtuales y establece agravantes cuando las víctimas sean personas adultas mayores o integrantes de comunidades indígenas y afromexicanas.

Los legisladores coincidieron en que quienes se aprovechen de la vulnerabilidad de estos sectores deben enfrentar sanciones más severas. Para ello, se plantea aumentar las penas hasta en una tercera parte de sus límites mínimo y máximo cuando el delito se cometa contra personas pertenecientes a esos grupos.

Las minutas fueron turnadas a la Mesa Directiva para continuar su trámite legislativo y ser discutidas, y en su caso avaladas este miércoles, 21 de octubre, por el Pleno de la Cámara de Diputados.