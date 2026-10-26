Crecimiento: ¿y si Amador tiene razón?; 11° F1 y Checo-Cadillac en Reforma

Parece que Edgar Amador, secretario de Hacienda, va a tener la razón en su pronóstico de crecimiento para este año, de 2.0 por ciento. Cuando lo dijo, a inicios de octubre en la Cámara de Senadores, algunos lo vieron con pesimismo. Y era lógico: la economía mexicana con la 4T no ha podido crecer a ritmos de 2.0 por ciento.

Al parecer esto se puede romper.

Con el dato del Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) dado a conocer el viernes por el Inegi, de inmediato vinieron las alzas en los pronósticos de crecimiento para este año.

El IGAE, que es un previo del PIB, salió bien.

En agosto mostró una recuperación de la economía mexicana de 3.5% en términos anuales.

Las actividades primarias (el campo) crecieron 3.3 por ciento. El sector secundario (la industria) aumentó 3.6 por ciento. Y el sector terciario (los servicios) se elevó 3.7 por ciento. El buen resultado del IGAE de agosto sí movió la aguja en las previsiones de crecimiento.

Banamex elevó su pronóstico para 2026 a 2.0% anual.

Citi lo hizo de la misma manera, a 1.9% anual.

Y se espera que todo el mercado empiece a mejorar su estimación de expansión económica para 2026.

Los motores comenzaron a prenderse. En primer lugar, las exportaciones siguen fuertes hacia Estados Unidos, impulsadas por las ventas electrónicas de la inteligencia artificial, pero allí siguen las automotrices (a pesar de aranceles) o las de dispositivos médicos.

El consumo ya no es tan fuerte, pero sigue siendo estimulado por una mejor masa salarial y por las remesas.

Y la inversión ha sido la sorpresa. La pública ha crecido fuerte y, a pesar de no tener tanta incidencia en el crecimiento, sí impulsó la recuperación económica con contratos mixtos en electricidad y otras licitaciones.

Y la inversión privada empieza a recuperarse. La habíamos visto totalmente dormida.

Si llegamos a crecer 2.0% anual en 2026 será un buen dato. Significaría la primera vez que la 4T tiene un crecimiento de alrededor de 2.0% anual, saliendo del 0.8% anual que ha marcado su promedio. Y Edgar Amador saldrá bien librado.

DECIMOPRIMERA CITA DE LA F1

Este fin de semana, viene en la Ciudad de México la decimoprimera edición de la Fórmula 1. Y, como suele hacerse desde 2015, será en las mismas fechas de la celebración del Día de Muertos, por lo que la temática podrá ser precisamente de eso. CIE, presidida por Alejandro Soberón, ha sido la organizadora del Gran Premio Ciudad de México desde hace 10 años y ha logrado récords en asistencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

3.9 MILLONES DE ASISTENTES EN 10 AÑOS

El balance de los diez años es interesante. En México, de 2015 a 2025, la Fórmula 1 arrojó una derrama de 157 mil millones de pesos. Generó más de 93 mil empleos. Y han asistido 3.9 millones de personas al Autódromo Hermanos Rodríguez.

CADILLAC SHOW, DE LA MANO DE CHECO PÉREZ

El miércoles, dos días antes de comenzar las actividades del viernes en la F1, vendrá el show de Cadillac, a cargo, nada menos, que de Sergio Checo Pérez.

Sobre Paseo de la Reforma se tendrá el Show Run de Checo Pérez con su escudería Cadillac. El recorrido será de la Fuente de la Diana Cazadora al Ángel de la Independencia.

Checo va a celebrar su regreso a la Fórmula 1 y su Gran Premio número 300 en la categoría.

Para General Motors México, encabezado por Paco Garza, ha sido un buen impulso en su categoría de lujo, Cadillac, donde, por cierto, presentaron una edición especial de sólo 11 camionetas Escalade-V con Checo Pérez (bueno, 10, porque una se la quedó el mismo Checo).

Además, el Gran Premio de México traerá una buena iniciativa: una chinampa, impacto real, en colaboración con Arca Tierra. Se trata de rehabilitar 2 mil 260 metros cuadrados de chinampa y 2 mil 489 metros cuadrados de canales. Se plantarán los árboles del ecosistema de las chinampas, serán 4 mil 900 ahuejotes.