El contador / 5 de noviembre de 2026

1. Inicia la competencia en una de las temporadas comerciales más importantes del año. Walmart de México y Centroamérica, que preside Cristian Barrientos Pozo, prepara la octava edición de El Fin Irresistible, en la cual ofrecerá variedad de productos con una experiencia de compra que deberá ser más ágil. Una de las novedades será la ampliación del catálogo de Marketplace de Walmart y Bodega Aurrera, con nuevas opciones que buscan responder a las preferencias de los consumidores, desde muebles y deportes hasta audio, moda, calzado y marcas premium de salud y bienestar. La cadena presume que ofrecerá artículos con hasta 65% de ahorro en sus más de 3 mil 300 tiendas y clubes.

2. El operador móvil virtual YO Mobile, que dirige José Antonio Maldonado, dejará el país. Con sólo dos meses de anticipación, este móvil virtual avisó a sus clientes que dejará de dar servicio a partir del 31 de diciembre de 2026 y alerta a los usuarios que, si no portan su línea a otra empresa de telefonía celular, la perderán. La empresa demostró que no es fácil competir en este mercado, pues, inicialmente, llegó a través del uso de la infraestructura de Altán Redes, que dirige Zaira Pérez, y después de no tener los resultados esperados, dejó de dar servicio y regresó utilizando la red de AT&T México, que encabeza Mónica Aspe. Así, este móvil virtual se suma a la salida de empresas del sector durante este año.

3. Energía, infraestructura, acceso al agua y conectividad son cuatro de los factores más importantes que requiere la construcción de los desarrollos industriales en México; sin embargo, desde la AMPIP, que dirige Claudia Estevez, se ha detectado una quinta premisa que es necesaria para la atracción de capitales, y es la coordinación entre el gobierno federal, estatal y municipales para unificar los permisos o requisitos. Aunque el año pasado el sector de parques industriales logró ejercer inversiones por cuatro mil 266 millones de dólares, para este año se tienen estimados más de cinco mil 831 millones de dólares, un monto que se espera alcanzar siempre y cuando se logren atender estos factores.

4. Hasta España se fue Alejandro Malagón, presidente de la Concamin. El líder empresarial asiste a la XXXIV Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresariales Iberoamericanas OIE–CEIB y al XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, junto con líderes empresariales de México, España, Portugal, Brasil, Chile, Colombia y otros países de la región. Malagón fue invitado por Antonio Garamendi, presidente de la CEOE y del CEIB, y por Roberto Suárez Santos, secretario general de la Organización Internacional de Empleadores. Los encuentros celebrados en Madrid buscan ser un espacio para compartir experiencias y construir una agenda común para fortalecer a las empresas y el empleo.