Se arma violencia en la México-Toluca por bloqueo de más de 24 horas

La desesperación de los automovilistas y transportistas que llevan horas atrapados en la autopista México-Toluca terminó por encender los ánimos. En medio del bloqueo que mantienen madres buscadoras, se han registrado enfrentamientos entre manifestantes y conductores que exigían que los dejaran pasar.

La protesta, que ya cumplió 24 horas, se mantiene a la altura del kilómetro 48+200, en la zona de Lerma, Estado de México, con dirección a la Ciudad de México. Las filas de vehículos son kilométricas y cientos de personas permanecen varadas, algunas desde el inicio de la movilización, es decir pernoctaron en el lugar.

De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, varios automovilistas encararon a las madres buscadoras y, presuntamente, un transportista agredió a una de ellas. La situación provocó momentos de tensión, mientras los inconformes reclamaban la falta de autoridades para resolver el conflicto.

Las madres buscadoras exigen que las autoridades den seguimiento a las carpetas de investigación relacionadas con sus familiares desaparecidos, pues aseguran que sus casos no han tenido los avances que esperan.

Fue hasta la madrugada cuando policías llegaron al lugar para intentar establecer un diálogo con las manifestantes y buscar una salida al conflicto. Sin embargo, no se alcanzó un acuerdo que permitiera levantar el bloqueo.

Como medida para aliviar un poco el congestionamiento, se permitió el paso de vehículos por un carril durante apenas 10 minutos por cada hora, una medida insuficiente frente a la enorme cantidad de unidades que permanecen detenidas.