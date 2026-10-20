Sheinbaum niega haber exonerado a Maru Campos y hacer pacto para detener al exfiscal de Chihuahua

La presidenta rechazó que haya exonerado o hecho un pacto con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para detener al exfiscal del estado César Jáuregui Moreno por el operativo en el que participaron agentes de la CIA en la Sierra Tarahumara sin autorización tras haber ingresado al país como turistas, a cambio de una embajada, pues afirmó que no hace pactos políticos con la justicia.

“La justicia está por encima incluso de la política, nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia. Imagínense ponerse de acuerdo con un gobernador para ver a quién metes a la cárcel”, respondió la presidenta ante los cuestionamientos que han hecho adversarios políticos luego de la captura del exfuncionario quien se había separado de su cargo por las investigaciones por la presencia de agentes extranjeros n u operativo del Ejército en Chihuahua.

La mandataria afirmó en su conferencia matutina que es la fiscalía la encargada de la investigación en este caso y la que procede con base en las pruebas recabadas y en declaraciones, por lo que desestimó que ella como jefa del Ejecutivo haya tenido algún tipo de intervención en este asunto.

“La fiscalía hace su investigación y procede y en todo caso la fiscalía tiene que mostrar las declaraciones de cada una de las personas que presentó su declaración para llegar a este punto”, puntualizó.

"No depende de mí exonerar a Maru Campos"

La mandataria además rechazó que haya exonerado a la gobernadora de Chihuahua, pues afirmó que es una cuestión que no depende de ella, sino es un asunto que determinará la Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy, la que definirá si hay pruebas contra Maru Campos con bases en la investigación que está realizando por traición a la patria, delito del que por el momento sólo está imputado el exfiscal del estado.

“No depende de mí exonerar a una persona u otra. Es una decisión de la fiscalía y de la investigación, ni siquiera una decisión personal de la fiscal, sino de la investigación”, afirmó.

Por ello, insistió en que será la FGR la que determinará si la gobernadora panista tiene algún grado de responsabilidad en el caso de los agentes de la CIA que estuvieron presentes en el operativo y dos de los cuales murieron durante un accidente carretero, lo cual destapó este asunto y llevó a las autoridades federales a abrir una investigación.

El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, es hasta el momento el único detenido tras haber sido identificado, por las autoridades del estado, como el principal responsable de haber permitido a agentes extranjeros estar en el operativo federal para desmantelar un narcolaboratorio.

Jáuregui Moreno fue detenido el pasado sábado por agentes de la Fiscalía de Chihuahua con base a una orden de aprehensión por el delito de ejercicio ilegal de la función pública y coalición, mientras que a nivel federal se le cumplimentó otra orden de captura por traición a la patria y fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano en donde este martes se realizará la audiencia inicial para ser imputado formalmente por el Ministerio Público de la Federación.

La presidenta espera que en esta diligencia se conozcan las pruebas que hay en contra del exfiscal de Chihuahua en el orden federal, respetando el debido proceso. El jueves el exfuncionario tiene programada una segunda audiencia por el proceso de las autoridades estatales en su contra y en la cual el juez determinará si lo vincula a proceso, luego de que su defensa solicitara la ampliación del término para definir su situación jurídica.