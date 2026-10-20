"Por seguridad nacional", declaran parcialmente privada la audiencia contra exfiscal de Chihuahua

La audiencia inicial en materia federal contra el exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo “N”, fue declarada de carácter parcialmente privado luego de que agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) justificaron que el desahogo de las pruebas compromete aspectos reservados de la seguridad nacional e involucra hechos tipificados como traición a la patria.

Al inicio de la comparecencia en los juzgados federales del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, la representación social de la Federación sostuvo ante el juez de control que la divulgación de determinados elementos contenidos en la carpeta de investigación podría desatar un desencuentro diplomático entre el Estado mexicano y otro país.

Frente a la solicitud de reserva ministerial, César Gustavo “N” se inconformó solicitó que la sesión se desarrollara bajo el principio de máxima publicidad y con acceso a medios de comunicación, en apego a los criterios aplicados durante su primera audiencia por delitos del fuero común realizada el domino en la ciudad de Chihuahua. Remarcó que el esclarecimiento del debate resulta indispensable para el escrutinio de la sociedad debido a la trascendencia y el impacto del caso en la vida política del país.

Pausa procesal para revisión de expediente

Además de la discusión sobre la publicidad del proceso, el equipo de defensores particulares solicitó un término prudencial para analizar la totalidad del material probatorio aportado por la FGR, el cual consta de cuatro tomos impresos, 53 anexos documentales y registros en formato digital con grabaciones en video de larga duración.

Ante el volumen de los documentos, el juez de control autorizó una pausa de 12 horas con el fin de garantizar el derecho a una adecuada defensa y permitir que los litigantes conozcan a plenitud del expediente. En consecuencia, se determinó que la sesión se reanudará en punto de las 21:00 horas, momento en el que la Fiscalía formulará de manera formal la imputación de cargos.

Asimismo, la defensa legal señaló que hasta antes del receso decretado por la autoridad judicial, la autoridad federal no les había precisado con exactitud el desglose de los ilícitos y las conductas específicas que se le atribuirán al exfuncionario.

Al respecto, el abogado defensor José Ramón Flores Flores puntualizó al término de la primera intervención.

“La información que se manejó en la audiencia se habló de temas de seguridad nacional, se habló de un tema de traición a la patria, pero no se hizo hincapié en específico en algo en particular (...) Hablaron de distintos temas, no fue particular, que se haya particularizado una conducta delictiva aún”.

Se espera que sea durante la noche de este martes cuando la FGR devele los hechos constitutivos de delito y solicite las medidas cautelares correspondientes.