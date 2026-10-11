Morena pide a PT y al PVEM que mantengan su alianza

En el marco del VIII Consejo Nacional Ordinario de Morena, sus más de 300 integrantes aprobaron la política de alianzas para 2027 con los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), las cuales podrán ser parciales no en todos los estados, o bajo candidatos comunes, es decir, el mismo abanderado, pero sin aparecer en la boleta como una coalición.

Durante la sesión del órgano directivo, la cúpula morenista llamó a sus aliados a mantener la alianza electoral rumbo a los comicios del 6 de junio de 2027.

La política de alianzas, presentada ayer por la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, plantea construir coaliciones, candidaturas comunes y otras formas de participación conjunta con partidos afines al proyecto de la Cuarta Transformación.

Por tanto, se podrán suscribir convenios con apego a las normas estatutarias de Morena “sin subordinación alguna y sin alianzas con representantes del régimen neoliberal y sus partidos”, de acuerdo con el resolutivo avalado por mayoría.

El presidente del Consejo Nacional (CN), el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, llamó a ambos partidos a participar en un diálogo franco para diluir diferencias.

Estoy seguro de que el diálogo franco nos permitirá encontrar equilibrios, sin diluir ni cancelar diferencias. Nada tiene de extraño que haya tensiones ocasionales entre aliados, es normal, lo importante es que nunca perdamos la capacidad para dirimirlas en una mesa de negociación", enfatizó.

Sin embargo, en su discurso, el presidente del Consejo Nacional de Morena también dejó en claro que su partido no perderá elecciones en estados donde el PT o el PVEM opten por ir por separado.

No demos gusto a quienes llevan años frotándose las manos y redactando el acta de defunción de nuestra alianza. Mientras nuestros adversarios siguen esperando nuestra división, nosotros debemos seguir fortaleciéndonos en lo interno y en lo externo, lo que consolida nuestra alianza".

En tal sentido, el presidente del Consejo Nacional de Morena apuntó que “necesitamos poner el acento en lo constructivo, levantar la mira para cancelar, sin recelo alguno, todo aquello que debilita nuestros lazos, sean palabras o sean acciones”.

En la última semana, el PT designó como futuro candidato para Michoacán, sin alianza con Morena, al senador Raúl Morón, mientras que el senador del Verde por Colima, Virgilio Mendoza, llamó a PAN, PRI y MC a conformar una alianza en ese estado para vencer a la candidata de Morena, Rosa María Bayardo.

Corcholatas rinden protesta

Ante los integrantes del Consejo Nacional de Morena, el presidente de este órgano colegiado, Alfonso Durazo, tomó protesta a los 17 coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, quienes serán los candidatos a igual número de gubernaturas el próximo año.

Reconocemos también a las 17 coordinadoras y coordinadores designados, aquí se encuentran, que sientan el respaldo del Consejo Nacional, percibir desde acá, desde el pódium, ese extraordinario ánimo de este Consejo Nacional", indicó Durazo.

Piden inclusión

Durante la celebración del Consejo Nacional, la presidenta del partido, Ariadna Montiel, indicó que la continuidad de la 4T convoca a construir acuerdos con las fuerzas políticas aliadas.

La dirigente nacional de Morena subrayó que las decisiones políticas y los acuerdos con otras fuerzas deben responder al interés colectivo, por lo que llamó a mantener los principios como eje de las futuras alianzas.

Debemos poder explicar al pueblo qué causas sostienen esta coalición, qué responsabilidades implica y cómo contribuirá al bienestar. No podemos olvidar quiénes somos, de dónde venimos y para quién luchamos", destacó.

Integrantes del Consejo Nacional de Morena entrevistados por separado dijeron que al evento se debió de haber invitado a las dirigencias de los aliados PT y PVEM para refrendar en los hechos el llamado a la unidad de la coalición.

El diputado José Narro Céspedes indicó que habría sido deseable tener presentes a las cúpulas de ambos partidos en el afán de la coincidencia, e igualmente porque durante el evento rindieron protesta los coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de la coalición en 17 estados.

Pienso que tendrían que haber invitado a los representantes de los partidos aliados para sellar esa voluntad de unidad de todos nosotros, comentó escuetamente Narro Céspedes.

Por su parte, el también consejero nacional de Morena y secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, indicó que las alianzas con el PT y el PVEM son en beneficio de todos, no solo de Morena.

–¿Qué piensa de los amagos del PT de ir solo en algunos estados como Michoacán o Zacatecas?, preguntó Excélsior.