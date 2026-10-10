Alianzas de Morena, para ampliar el bienestar de México: Ariadna Montiel 

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, señaló que las alianzas electorales con partidos afines como el PT y Partido Verde tienen el propósito fundamental de ampliar el bienestar de la población.

En el marco del VIII Consejo Nacional de Morena, destacó que la continuidad del proyecto de la 4-T requiere la voluntad de acuerdos con fuerzas políticas que comparten el mismo ideal.

“Nuestras alianzas y nuestras propuestas deben servir para para ampliar el bienestar de México, no es para encaramarnos en un cargo, es seguir luchando para que el bienestar llegue a todas las familias, fortalecer los derechos y mantener al pueblo como protagonista de la transformación”, destacó.

Ante consejeros nacionales, gobernadores y legisladores de Morena, agregó que “la unidad que necesitamos tiene que construirse sobre las causas, el proyecto y la responsabilidad histórica ante una oposición que permanentemente busca afuera lo que no logra tener dentro, que es el apoyo popular.”

Asimismo, Montiel destacó el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, y llamó a los integrantes del partido a hacer frente a “la mentira, la calumnia y la guerra sucia que es la doctrina de la oposición, y nosotros, desde Morena y la Cuarta Transformación, lo que tenemos que hacer es informar sin nunca renunciar a la verdad”, señaló.

En la sesión del Consejo Nacional se tomó protesta a las y los 17 coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena, designados durante los meses de septiembre y octubre.

Es la hora de actuar con unidad y de caminar juntos en la conformación de coaliciones ganadoras, amplias e incluyentes que integren a todas y a todos. Llamamos fraternalmente a nuestros partidos hermanos, el del Trabajo y Verde Ecologista de México a participar proactivamente en esta construcción. El diálogo franco nos permitirá encontrar equilibrios”, d ijo Montiel Reyes.

En cuanto al Plan de Acción hacia diciembre, Ariadna Montiel dijo que contempla continuar con las tareas de fortalecimiento del movimiento, realizar asambleas con el pueblo para seguir informando y fortalecer la organización, defensa y conformación de las estructuras.

Recordó que el CEN, en meses anteriores, emitió un acuerdo para que la incorporación al movimiento de personajes que no sean militantes de los partidos de la alianza se hagan del conocimiento de la dirigencia nacional y sean valorados por la Comisión de Incorporaciones.

En la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena estuvieron presentes gobernadores, legisladores, consejeros nacionales y militantes del Movimiento.