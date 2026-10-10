Beatriz Mojica rinde protesta como Coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación en Guerrero

En el marco de la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga rindió protesta como Coordinadora Estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero.

Durante el acto formal, que reunió a coordinadores estatales de 16 entidades federativas, Mojica Morga afirmó que asume este compromiso en sintonía con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y la dirigencia nacional del partido, encabezada por Ariadna Montiel Reyes.

Refrendamos nuestro compromiso con la unidad y la organización de nuestro movimiento. Agradezco a todos los guerrerenses su confianza y su respaldo generoso en las encuestas; vamos a seguir trabajando porque no tenemos derecho a fallar", declaró la coordinadora.

La sesión del Consejo Nacional sirvió como marco para trazar la ruta de organización territorial y fijar las directrices de la política de alianzas del partido. En el encuentro participaron la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, junto con diversos consejeros y referentes de la fuerza política.

Mojica Morga subrayó que su prioridad será afianzar la cohesión partidista en la entidad y garantizar que la estructura del movimiento se consolide de manera incluyente.

Todos cabemos, todas y todos somos necesarios, tenemos que seguir trabajando muy duro por el bien de Guerrero. Nuestra tarea central será llevar la unidad hasta el último rincón del estado", enfatizó.

Con este acto protocolario se da inicio formal al despliegue de trabajo en las ocho regiones de Guerrero, orientado a fortalecer las bases orgánicas y el activismo de la agrupación política en el territorio estatal.