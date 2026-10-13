Guardan un minuto de silencio en el Senado en memoria de Francisco Garfias

El Pleno del Senado guardó un minuto de silencio por el lamentable fallecimiento del columnista de Excélsior Francisco “Pancho” Garfias, ocurrido el pasado domingo.

El presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez, expresó que su destacada trayectoria fue reflejo de su sagacidad, rigor, puntualidad y profundo compromiso con el ejercicio periodístico, particularmente con el análisis de la vida política y parlamentaria de nuestro país.

Comentó que siempre estuvo atento al acontecer nacional, pues “Pancho” Garfias supo narrar, interpretar y analizar desde distintos géneros los acontecimientos que han marcado la historia política de México.

“Fue un periodista de oficio, un analista agudo y un maestro para muchas generaciones de comunicadores” expresó el legislador.

Francisco Garfias

Desde el Senado, manifestó Higinio Martínez, “donde mucho tiempo estuvo con nosotros, expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amistades y colegas, especialmente a quienes día a día ejercen esa profesión y cubren la fuente informativa de esta Cámara”.

“Con respeto y reconocimiento a su invaluable trayectoria honramos, a petición de varias senadoras y senadores, y de la Mesa Directiva, su memoria con un minuto de silencio”, apuntó.