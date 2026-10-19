Trasladan al exfiscal de Chihuahua a penal del Altiplano; lo imputarán por traición a la patria

El ex fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fue trasladado este lunes bajo un fuerte operativo de seguridad al penal de máxima seguridad del Altiplano en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, ya que el martes tendrá una audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputará el delito de traición a la patria al haber permitido la intervención de agentes de la CIA en acciones de combate al narcotráfico en el país.

El abogado de Jáuregui Moreno, Héctor Villasana, estimó que el exfiscal chihuahuense permanecerá recluido en Almoloya de Juárez durante el desarrollo de las audiencias iniciales, y que la que tiene programada para este jueves en Chihuahua por los delitos del fuero local será transmitida vía remota.

César Jáuregui Moreno fue detenido por agentes de la FGR el domingo por la noche, cuando salía de los juzgados estatales en la ciudad de Chihuahua, luego que el juez rechazó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva que solicitaron las autoridades del estado y determinó que el exfuncionario podría permanecer en libertad bajo ciertos criterios.

El juez que lleva el caso a nivel local le impuso al exfiscal de Chihuahua medidas cautelares diferentes a la privación de la libertad. Entre ellas, el juzgador determinó que debía entregar su pasaporte para no salir del país, además de que no debe comunicarse con testigos y también deberá de acudir a firmar periódicamente.

En este proceso su defensa, encabezada por el litigante Héctor Villasana, solicitó la duplicidad del término para que se determine su situación jurídica en la investigación de la Fiscalía de Chihuahua en la que se le imputó el cargo de ejercicio ilegal del servicio público por el operativo en El Pinal en el que estuvieron presentes agentes de la CIA.

Según lo expuesto por la titular de la FGR, Ernestina Godoy, Jáuregui Moreno incurrió en posibles actos que constituyen el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional, al haber permitido la intervención, sin autorización federal, de personas extranjeras en territorio nacional.

Las investigaciones contra el exfiscal de Chihuahua continúan y además del delito de traición a la patria, la FGR lo indaga por otros delitos, así lo reveló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

"Siguen las investigaciones sobre otros temas relacionados con el fiscal, o el exfiscal, que hoy está detenido, por otros delitos", dijo la mandataria y agregó que será la FGR la que deberá informar sobre las otras carpetas de investigación contra el exfuncionario.

Sheinbaum Pardo reconoció a las autoridades de Chihuahua por haber actuado contra el exfiscal, ya que fueron agentes de la fiscalía del estado los que lo detuvieron con base a una orden de aprehensión en su contra por delitos en el orden local derivados del operativo en la Sierra Tarahumara, mientras que la FGR cumplimentó otra orden de captura por traición a la patria en el ámbito federal.