Director del IMSS anuncia mesa de negociación para nueva propuesta salarial para trabajadores

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mejorará la oferta salarial para sus trabajadores luego de que la base trabajadora rechazó por mayoría la propuesta inicial.

A través de un video mensaje publicado en redes sociales, Zoé Robledo, director general del instituto, informó que ofrecerá una nueva propuesta para incrementar las percepciones de los empleados y optimizar sus condiciones laborales. Para lo cual, dijo, se instalará una mesa de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

“Vamos a analizar alternativas para construir una mejor propuesta, en el marco de lo posible, una mejora en el salario y también en las condiciones de trabajo de quienes nos cuidan todos los días”, sostuvo.

El funcionario reiteró que el IMSS seguirá ofreciendo servicios con normalidad.

“Mientras tanto, la atención en el Seguro Social continúa con normalidad en todo el país. Gracias, gracias a cada trabajadora y trabajador por expresar su voz. Vamos a escucharla y vamos a responder con hechos”, explicó.

Zoé Robledo añadió que el IMSS respeta los resultados de la consulta realizada por el SNTSS, donde a través de un ejercicio libre, la mayoría decidió no aprobar la propuesta de incremento salarial de 6.8 %.

“En el IMSS respetamos esa decisión. Es un ejercicio democrático que fue posible gracias a la reforma en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva de 2019, y demuestra que la voz de los trabajadores se escucha y cuenta”, indicó el director del Seguro Social.