Los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) ubicados en Guadalajara, Puerto Vallarta y Colotlán obtuvieron la recertificación federal en el Sistema de Integridad Institucional (SII), tras acreditar el cumplimiento de estándares nacionales de calidad, eficiencia y atención con perspectiva de género.

El reconocimiento consolida el trabajo de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco (Red CJM Jalisco) en la protección y el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia, así como para sus hijas e hijos, al garantizar espacios especializados y libres de revictimización.

Evaluación rigorosa y 21 indicadores

El proceso de evaluación fue coordinado a nivel federal por la Secretaría de las Mujeres, en conjunto con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

A través de este mecanismo, las autoridades federales revisaron aspectos clave como el cumplimiento normativo, la cultura organizacional, la gestión operativa, la profesionalización del personal y el desempeño ético en el servicio público.

Al respecto, Sofía García Mosqueda, Coordinadora de la Red CJM Jalisco, destacó la exhaustividad de la revisión federal aplicada a las sedes jaliscienses para validar la calidad de sus procesos internos.

La Secretaría de Mujeres a nivel federal nos revisa 21 indicadores. Cómo trabajamos, cómo atendemos y, sobre todo, cómo le damos seguimiento a todas las mujeres que sufren violencia en el estado de Jalisco y que vienen a un Centro de Justicia”, expresó la funcionaria.

Los Centros de Justicia para las Mujeres de Puerto Vallarta, Colotlán y Guadalajara acreditaron el cumplimiento de los estándares del Sistema de Integridad Institucional. Especial

A diferencia de una certificación inicial, la recertificación acredita la continuidad de los avances institucionales y el cumplimiento sostenido de los lineamientos nacionales.

Esta renovación, que debe efectuarse cada dos años, resulta estratégica para la entidad, ya que facilita el acceso a recursos federales destinados al fortalecimiento de las capacidades operativas y de infraestructura de los centros.

Además de validar los procesos administrativos, el dictamen federal respalda la labor cotidiana de los equipos multidisciplinarios que operan en distintas regiones del estado, acercando los servicios de justicia a las usuarias sin importar su lugar de residencia.

Recertificación al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco, sede Guadalajara. Especial

Atención integral y cobertura estatal

Para las usuarias, este aval se traduce en la certeza de contar con espacios seguros que brindan acompañamiento psicológico, asesoría jurídica y herramientas enfocadas en impulsar su autonomía y la reconstrucción de sus proyectos de vida.

Actualmente, la Red CJM Jalisco opera a través de cinco sedes estratégicas distribuidas en el estado: Guadalajara, Puerto Vallarta, Colotlán, Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque.

Con esta recertificación en tres de sus unidades, la institución refrenda su compromiso con la mejora continua y la consolidación de políticas públicas que garanticen a las jaliscienses el derecho a vivir una vida libre de violencias.