Masiva marcha universitaria contra política universitaria de Milei termina en enfrentamiento

Una multitudinaria protesta de argentinos contra el ajuste del presidente ultraliberal Javier Milei sobre la educación concluyó el jueves con incidentes con la policía frente al Congreso de la Nación.

Los manifestantes, mayormente estudiantes, docentes y ciudadanos independientes, reclamaban al presidente el cumplimiento de una ley dictada por el Congreso para revertir la reducción del presupuesto universitario, que el Gobierno ha desoído pese a diversos fallos judiciales en su contra.

La protesta refleja el profundo malestar de gran parte de la clase media argentina con el ajuste que el mandatario aplicó sobre la economía -en particular sobre sectores sensibles como educación y salud- para reducir la inflación. Ese disgusto se observa en la baja popularidad de Milei que muestra la mayoría de las encuestas de opinión.

Autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que cuenta con más de 300 mil estudiantes y varios premios Nobel a lo largo de su historia, estimaron que su personal perdió cerca del 30 por ciento de su salario bajo la gestión de la derecha radical.

"No normalicemos el incumplimiento de la ley. Las leyes se cumplen. Siempre", publicó en redes sociales la UBA para convocar a la protesta que se desarrollaba frente al Congreso de la Nación.

Los manifestantes defienden la educación pública en Argentina. REUTERS

Con inmensas banderas y pancartas a favor de la educación pública, la multitudinaria convocatoria mantuvo paralizado el centro de la ciudad.

Pero antes del acto principal hubo enfrentamientos entre la policía y un grupo minoritario situado entre los manifestantes, frente al Congreso, en Buenos Aires, que acabó con heridos y aceleró el fin de la protesta.

"Nuestro reclamo es por el financiamiento, por el presupuesto universitario que hace más de 350 días que el Gobierno no cumple. Vamos a seguir luchando por la universidad pública, gratuita y de calidad", dijo a Reuters Juan Sgró, profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba.

La protesta se replicó en otras importantes ciudades del país como Rosario y Córdoba.