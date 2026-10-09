Avioneta tipo Cessna pierde la pista y se estrella en el aeropuerto de Cuenca 

Una avioneta tipo Cessna que llegaba desde Guayaquil perdió la pista al aterrizar en el aeropuerto Mariscal La Mar, en Cuenca, sur de Ecuador, y terminó sobre una avenida cercana el jueves 8 de octubre, un episodio que causó conmoción en redes sociales.

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) informó que las dos personas a bordo, entre ellas el piloto, sobrevivieron y se encuentran estables. Del aterrizaje a la avenida Hurtado de Mendoza

El ECU 911 registró la alerta a las 12:13 por una "emergencia por pérdida de pista" y coordinó el envío de unidades del Ministerio de Salud, el Cuerpo de Bomberos de Cuenca, la Policía y la empresa municipal de movilidad EMOV EP.

Según El Comercio, la aeronave quedó cerca de la avenida Hurtado de Mendoza, en el sector de Milchichig, al norte de la ciudad. Un video del ECU 911 muestra cómo la avioneta cae sobre una vía por la que acababan de pasar vehículos y por la que otros estaban por ingresar.

Imágenes de la EMOV EP la muestran en la calzada. La Naranja reportó que el frente del aparato sufrió daños considerables y que un poste cayó junto a él, aunque no hubo incendio.

El jefe policial de Cuenca, Pablo Inga, señaló que los dos tripulantes fueron atendidos por personal del Ministerio de Salud y de Bomberos.

La EMOV EP cerró varias vías, entre ellas la bajada de Milchichig y la avenida España, y pidió usar rutas alternas. La DGAC indicó que el aeropuerto operaba al 100 por ciento y que el retiro de la aeronave se haría "en las próximas horas". Lo que se sabe de carga y causas

Los dos ocupantes eran tripulantes, según EFE. El Banco Central del Ecuador explicó que la aeronave había sido contratada para transportar valores en la ruta Guayaquil-Cuenca y que activó sus protocolos de seguridad.

"Los valores permanecen íntegros, asegurados y bajo custodia", afirmó la institución, según El Comercio.

La DGAC precisó que coordina con el Banco Central, la Fiscalía y la Policía para garantizar la custodia de la carga. Ninguna fuente oficial detalló su monto ni su contenido.

Un policía atribuyó el accidente de la avioneta en Cuenca a un desperfecto mecánico Especial.

La causa del accidente no está determinada. Según El Diario, de Cuenca, un oficial de policía atribuyó el percance a un problema mecánico poco después del aterrizaje.

"Sufre un desperfecto y pierde pista", dijo el agente, de acuerdo con ese medio.

La Junta Investigadora de Accidentes de la DGAC es la responsable de esclarecer lo ocurrido, según La Naranja. El mismo medio identificó la aeronave como una Cessna 208B Grand Caravan EX, matrícula HC-CYM, dato que las autoridades no han confirmado.