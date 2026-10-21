Netanyahu amenaza con “golpes más duros” a sus enemigos a una semana de las elecciones en Israel

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este lunes que su país tiene la “capacidad de golpear” a sus enemigos en cualquier momento, a pocos días de las elecciones legislativas del 27 de octubre.

“Tenemos la preparación, la determinación y la capacidad de golpear a nuestros enemigos cuando sea necesario”, dijo Netanyahu en un video grabado en una base militar cuyo nombre no fue revelado, tras participar en una evaluación de la situación operativa.

“Nuestros enemigos recibirán golpes más duros que los que han recibido hasta ahora”, añadió.

Una campaña electoral entre guerras y acusaciones

Desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, Israel ha combatido en varios frentes, entre ellos Líbano, contra Hezbolá, y directamente contra Irán.

El 28 de febrero, una ofensiva israelí-estadounidense contra Irán hizo estallar el conflicto en Medio Orientes. Tras casi ocho meses de guerra, las conversaciones entre Washington y Teherán siguen estancadas.

En Gaza, una comisión de investigación de la ONU presidida por Navi Pillay concluyó en septiembre de 2025 que Israel cometió genocidio en el enclave. Israel rechazó el informe y lo calificó de “distorsionado y falso”.

“La Comisión concluye que Israel es responsable de la comisión de genocidio en Gaza”, afirmó Pillay.

La comisión también señaló a Netanyahu, al presidente Isaac Herzog y al exministro de Defensa Yoav Gallant por incitar al genocidio. La Corte Penal Internacional emitió además una orden de arresto contra Netanyahu en noviembre de 2024.

Al frente de uno de los gobiernos más derechistas de la historia del país, Netanyahu se juega su supervivencia política. El domingo pidió a los votantes indecisos que “escuchen” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien le expresó su “apoyo pleno y total”.

“Trump dijo que hemos logrado juntos cosas extraordinarias. Hemos aplastado a Irán, destruido el eje iraní y alejado la amenaza inmediata” que representaba el programa nuclear iraní, sostuvo el primer ministro.

“Ese es el criterio más importante (...) Está en juego la supervivencia de Israel, la garantía de la eternidad de Israel. Eso es lo que se decide en esta elección”, aseguró.

Diez detenidos por violencia de colonos

Mientras tanto, la policía israelí anunció el arresto de diez personas sospechosas de participar en ataques de colonos contra una fotógrafa estadounidense y un alcalde francés en Cisjordania ocupada.

“Tras los graves incidentes de violencia del pasado fin de semana, incluyendo el asalto a un trabajador de medios y el supuesto ataque contra civiles extranjeros, se efectuó un operativo de arresto antes del amanecer”, declaró el general Moshe Finchi, comandante de la policía israelí en Cisjordania.

Según Finchi, los detenidos lo fueron por “sospechas de participar en los incidentes violentos, violar la orden de un comandante militar sobre una zona militar cerrada y una construcción ilegal”.

El sábado, colonos atacaron un convoy de diplomáticos europeos y golpearon a un alcalde francés. La víspera hirieron de gravedad a Heidi Levine, fotógrafa de The Washington Post, mientras cubría la cosecha de aceitunas.