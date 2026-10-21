Receta de gelatina de frutas.

Si estás organizando una fiesta o quieres preparar un postre especial para disfrutar en familia, la gelatina con frutas es una opción fresca, colorida y fácil de hacer en casa. La combinación de fresas, uvas y duraznos en almíbar le da un toque dulce y una presentación que puede conquistar a chicos y grandes.

Además, puedes adaptar la receta a tus gustos y elegir una gelatina cristalina o de anís para que los colores y las formas de las frutas sean los protagonistas. Te contamos qué ingredientes necesitas y cómo prepararla paso a paso.

¿Cuáles son los ingredientes para preparar gelatina con frutas?

Para elaborar esta receta necesitas ingredientes sencillos que puedes encontrar fácilmente en el supermercado.

Ingredientes:

1 lata de duraznos en almíbar.

1 lata de duraznos en almíbar. 10 fresas.

¼ de taza de uvas.

1 sobre de gelatina cristalina o de anís, según tu preferencia.



Agua.

Frutas fresas y duraznos. Foto: Canva

Preparación paso a paso:

Prepara la gelatina. Calienta el agua siguiendo las indicaciones del empaque. Cuando alcance la temperatura necesaria, agrega el polvo de gelatina y mezcla hasta que se disuelva por completo.

Prepara la gelatina. Calienta el agua siguiendo las indicaciones del empaque. Cuando alcance la temperatura necesaria, agrega el polvo de gelatina y mezcla hasta que se disuelva por completo. Deja enfriar. Retira la preparación del fuego, si es necesario, y espera unos minutos para que se enfríe ligeramente, sin dejar que comience a cuajar.

Lava y corta las frutas. Lava y desinfecta las fresas y las uvas. Corta las fresas por la mitad y las uvas en mitades. Escurre los duraznos en almíbar y córtalos en trozos pequeños.

Acomoda los ingredientes. Distribuye las frutas en un molde para gelatina. Puedes mezclarlas para que queden dispersas o acomodarlas en el fondo para crear una presentación más llamativa.

Agrega la gelatina. Vierte cuidadosamente la mezcla sobre las frutas y refrigera durante el tiempo indicado en el empaque, hasta que esté completamente firme.

Lavado de fresas. Foto: Canva

¡Y listo! Tendrás un postre colorido y refrescante para compartir en una reunión, una fiesta de cumpleaños o una comida familiar.

Para disfrutarlo como parte de una alimentación equilibrada, puedes moderar la cantidad de almíbar y elegir una gelatina con menos azúcar añadida.

¿Qué frutas no permiten que cuaje la gelatina?

Si quieres que tu gelatina quede firme, es importante elegir bien las frutas que vas a utilizar. Algunas frutas frescas contienen enzimas que descomponen las proteínas de la grenetina, lo que puede impedir que la preparación adquiera la consistencia esperada.

Entre las frutas que pueden interferir con el cuajado están la piña fresca, el kiwi y la papaya. Algunas frutas, como el mango y la guayaba, también pueden contener enzimas que afectan la gelificación, dependiendo de la variedad y de su preparación.

Frutas en gelatina. Foto: Canva

¿Qué tipo de gelatina es más saludable?

Si buscas preparar un postre para toda la familia, puedes elegir una gelatina sin azúcar añadida o con una cantidad reducida de azúcar. También es importante revisar la etiqueta para comparar los ingredientes y la información nutrimental de cada producto.

La gelatina puede ser una alternativa de postre, pero su aporte nutricional depende de sus ingredientes y de la cantidad que consumas. Añadir fruta fresca permite incorporar vitaminas, minerales y fibra, aunque no convierte automáticamente cualquier preparación en un alimento saludable.

En esta receta, las fresas y las uvas aportan nutrientes que complementan el postre. Las fresas contienen vitamina C y fibra, mientras que las uvas aportan agua, carbohidratos y diversos compuestos antioxidantes.

Frutas en gelatina. Foto: Canva

Por ello, la gelatina con frutas puede ser una opción para variar los postres en casa y disfrutar de una preparación fresca, vistosa y fácil de compartir.