Exposición fotográfica de Día de Muertos  une a México y Francia

Como parte de la celebración del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Francia, la festividad que honra a los muertos llegará a París con la exposición fotográfica "02.11. Día de Muertos, una celebración de la vida", que reúne 60 fotografías de las 600 incluidas en el libro con el mismo título.

La exposición será presentada de forma simultánea en el Parc des Buttes-Chaumont, en la capital francesa, del 29 de octubre al 30 de noviembre, y en la Galería Abierta del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la Ciudad de México, del 23 de octubre al 30 de noviembre.

En conferencia de prensa, la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, explicó que esta muestra “permitirá que el público francés conozca a profundidad las tradiciones mexicanas, sus significados y sus alcances”.

También señaló que en Francia existe mucho interés y curiosidad por México y su cultura. Un ejemplo es la gran celebración de Día de Muertos que se llevará a cabo en el Jardin d’Acclimatation, también en París, y las exposiciones sobre las culturas prehispánicas en algunos museos de Francia.

La diplomática francesa agradeció a Deborah Holtz, escritora, periodista, locutora y empresaria mexicana “por toda la labor que ha llevado a cabo desde hace años al servicio de la relación francomexicana, tendiendo puentes y construyendo eventos”.

En la conferencia de prensa participaron Deborah Holtz, escritora y periodista, Betsabeé Romero, artista visual, y la embajadora de Francia en México, Delphine Borione. Héctor López Ramírez

Holtz fue la encargada de editar, junto con Juan Carlos Mena, el libro "02.11. Día de Muertos. Una celebración de la vida", que hace un recorrido por esta tradición profundamente arraigada en México, desde sus orígenes prehispánicos hasta sus manifestaciones más recientes.

La obra, coordinada por Holtz y Mena, refleja una investigación exhaustiva que integró a un equipo de antropólogos, historiadores, fotógrafos, periodistas, iconógrafos y escritores, e incluye más de 600 fotografías.

De éstas, se seleccionaron alrededor de 60 que forman parte de la exposición que se presentará de forma simultánea en París y Ciudad de México, después de haber sido exhibida en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec entre octubre y noviembre de 2025.

Para la editora, al igual que ocurre con el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Francia, el Día de Muertos es un puente entre dos mundos.

“Quizá en esa convivencia entre vivos y muertos se encuentre una de las claves para entender la fascinación por esta festividad: una celebración que no consiste simplemente en recordar a quienes ya no están, sino en abrirles un espacio para que regresen simbólicamente a nuestras vidas”, finalizó Holtz.

A la conferencia acudieron la artista visual Betsabeé Romero, Juan Manuel Rodríguez, representante de la Secretaría de Cultura de la CDMX y Antonio Cruz, director de Difusión Cultural del IPN.