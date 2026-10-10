¡Solo para valientes! Dónde está y cómo cruzar el puente colgante para autos más largo del mundo

En medio de las montañas de la Sierra Madre Occidental, a pocos minutos de Puerto Vallarta, Jalisco, existe una experiencia que combina adrenalina, naturaleza y paisajes espectaculares: cruzar el puente colgante vehicular más largo del mundo.

¿Cómo se llama el puente colgante vehicular más largo del mundo?

Se trata del Jorullo Bridge, una de las atracciones estrella de River Park, un parque ecoturístico donde los visitantes pueden recorrer caminos de montaña a bordo de vehículos todoterreno y contemplar la inmensidad de la selva desde las alturas.

River Park es un parque ecoturístico ubicado a unos 25 minutos de la Zona Romántica de Puerto Vallarta, donde puedes recorrer el puente colgante vehicular más largo del mundo y disfrutar de impresionantes paisajes naturales. IG riverparkpv

La historia del parque comenzó en 2006, cuando un grupo de ejidatarios puso en marcha un proyecto ecoturístico con el objetivo de generar oportunidades económicas para las familias de la comunidad.

Sus primeras instalaciones contaban con apenas ocho tirolesas y un pequeño restaurante. Con el paso de los años, la oferta creció hasta incorporar recorridos en cuatrimotos y vehículos RZR, paseos a caballo, senderismo y otras actividades al aire libre.

El Jorullo Bridge abrió sus puertas el 1 de diciembre de 2023 y se sumó a los atractivos que han consolidado al parque como uno de los referentes de aventura de Puerto Vallarta.

¿Cuánto mide el puente colgante vehicular más largo del mundo?

Con 470 metros de longitud y aproximadamente 150 metros de altura, esta estructura se ha convertido en uno de los atractivos más emblemáticos de la región.

El Jorullo Bridge es uno de los atractivos más emblemáticos de la región y ofrece una experiencia que combina vistas panorámicas, recorridos todoterreno y la emoción de cruzar una estructura suspendida sobre la vegetación. IG riverparkpv

Aunque su nombre podría hacer pensar que únicamente es posible atravesarla en automóvil, la experiencia también permite cruzar a pie y admirar desde otra perspectiva el entorno natural que rodea al ejido El Jorullo.

¿Cómo cruzar el Jorullo Bridge?

Una de las formas más emocionantes de conocer el puente es mediante un recorrido en cuatrimoto o RZR. Estas experiencias permiten adentrarse en los caminos de montaña y disfrutar de los paisajes antes de llegar a la estructura, donde las vistas de la vegetación y las elevaciones de la Sierra Madre se convierten en parte fundamental de la aventura.

Con 470 metros de longitud y 150 metros de altura aproximada, el Jorullo Bridge se ha convertido en una parada imprescindible para quienes buscan descubrir el lado más aventurero de Puerto Vallarta. IG riverparkpv

Para quienes prefieren apreciar el entorno con más calma, también existe la posibilidad de atravesar el puente caminando. Desde las alturas, la panorámica permite contemplar la inmensidad del paisaje y experimentar la sensación de encontrarse suspendido sobre la vegetación.

Eso sí, quienes sienten vértigo podrían encontrar un desafío en sus dimensiones. La longitud de la estructura y la altura a la que se encuentra hacen que cruzarla sea una experiencia memorable, incluso para los viajeros acostumbrados a las actividades de aventura.

La recomendación es seguir las indicaciones del personal, respetar las medidas de seguridad y confirmar directo con el parque qué modalidades de cruce están disponibles al momento de reservar.

¿Qué actividades puedes hacer en River Park, Puerto Vallarta?

Aunque el puente es uno de los grandes protagonistas, el parque ecoturístico ofrece suficientes actividades para convertir la visita en una jornada completa. Una de las más populares es el recorrido de tirolesas, que actualmente cuenta con 10 líneas.

River Park ofrece recorridos de aventura, un mirador de cristal y experiencias para disfrutar la montaña. IG riverparkpv

Entre ellas destaca Anaconda, la novena, con aproximadamente 650 metros de longitud y una altura cercana a los 100 metros. Su diseño de doble línea permite que dos personas se lancen al mismo tiempo y compitan por llegar primero.

Otra alternativa es el senderismo, que permite recorrer los caminos de montaña hasta llegar a distintos puntos panorámicos y cruzar puentes suspendidos entre la vegetación. También hay paseos a caballo y un recorrido en mula de aproximadamente 15 minutos, una opción diferente para quienes quieren explorar los alrededores.

Uno de los puntos que complementan la experiencia es Jorullo Point, un mirador de cristal situado a 429 metros sobre el nivel del mar. Desde esta plataforma se pueden apreciar las montañas, el río Cuale y la bahía de Puerto Vallarta, además de observar la riqueza natural de la zona.

¿Cómo llegar al puente colgante de El Jorullo desde Puerto Vallarta?

El Jorullo Bridge se encuentra en River Park, dentro del ejido El Jorullo, en Puerto Vallarta, Jalisco. El parque está ubicado a unos 20 o 25 minutos de la Zona Romántica, dependiendo de las condiciones del tránsito, por lo que es una alternativa para quienes buscan una aventura en la montaña sin alejarse demasiado de la ciudad y sus playas.

El Jorullo Bridge se encuentra en el ejido El Jorullo, dentro de River Park, a unos 20 o 25 minutos de la Zona Romántica. IG riverparkpv

El parque opera de 9:00 a 17:00 horas y organiza sus recorridos en cuatro horarios de salida: 9:00, 11:00, 13:00 y 15:00 horas. De acuerdo con las recomendaciones del personal, lo ideal es elegir hasta tres actividades para disfrutar la experiencia sin prisas y reservar tiempo para comer en el restaurante.

El paquete más popular incluye tirolesas y un recorrido en cuatrimoto o RZR, además de senderismo o un paseo a caballo. Antes de acudir, conviene revisar los paquetes, los precios, los requisitos de edad y las condiciones de cada actividad directamente con el parque.