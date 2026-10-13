Aki Matsuri 2026 en CDMX: fechas, precios y todo lo que encontrarás en el festival japonés

La cultura japonesa llegará a la Ciudad de México con una nueva edición del Aki Matsuri 2026, un festival que reunirá gastronomía, música, tradiciones y actividades inspiradas en Japón. Si disfrutas del anime, la comida asiática y los espectáculos culturales, esta celebración puede convertirse en uno de tus planes favoritos de noviembre.

Durante dos días, los asistentes podrán recorrer espacios dedicados a la cultura nipona, descubrir productos temáticos y disfrutar de presentaciones en vivo. Así que prepara tu agenda y toma nota de los detalles para organizar tu visita.

¿Qué actividades habrá en el Aki Matsuri 2026?

El Aki Matsuri es una celebración inspirada en el otoño japonés, una temporada relacionada con las cosechas y la abundancia. Por ello, el festival ofrece una combinación de expresiones tradicionales y propuestas dirigidas a quienes disfrutan de la cultura contemporánea de Japón.

Entre sus atractivos habrá un mercado cultural con artículos coleccionables, manga y productos temáticos. La gastronomía también tendrá un lugar destacado, con opciones como ramen, takoyaki, okonomiyaki y postres elaborados con matcha.

Foto: Asociación México Japonesa, A. C

La programación incluirá exhibiciones de tambores japoneses Taiko, demostraciones de artes marciales y actividades relacionadas con la tradicional ceremonia del té. Será una oportunidad para acercarse a diferentes aspectos de la cultura sin salir de la capital.

¿Qué invitados especiales se presentarán en el festival?

Uno de los atractivos de esta edición será la participación de invitados relacionados con la música y el entretenimiento japonés.

Desde Japón llegará Yuki, compositora y creadora de contenido que compartirá interpretaciones en guitarra de temas inspirados en el anime, los videojuegos y el J-Rock.

Foto: Asociación México Japonesa, A. C

Además, el público podrá disfrutar de la presentación de IKENAI GUNDAN, agrupación de entretenimiento que, de acuerdo con la información del evento, se presentará por primera vez en México.

Estas participaciones prometen complementar la oferta cultural del festival con propuestas musicales y espectáculos para los aficionados a la cultura pop japonesa.

Foto: Asociación México Japonesa, A. Cf

¿Cuándo y dónde será el Aki Matsuri 2026 en CDMX?

Si quieres asistir, aparta el sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2026. El encuentro se realizará en las instalaciones de la Asociación México Japonesa, ubicada en Fujiyama 144, en la colonia Las Águilas, Ciudad de México.

Los organizadores contemplan actividades de las 12:00 a las 20:00 horas, por lo que tendrás varias horas para recorrer los espacios, probar platillos y disfrutar de las presentaciones.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Aki Matsuri 2026?

El precio de las entradas dependerá del día que elijas para visitar el festival. Estos son los costos anunciados:

Sábado 21 de noviembre: $140 para adultos y $70 para niños menores de 12 años.

Domingo 22 de noviembre: $200 para adultos y $100 para niños menores de 12 años.

Toma en cuenta que el cupo es limitado. También se indica que los boletos no admiten cambios de fecha ni devoluciones, por lo que conviene revisar bien tu disponibilidad antes de comprarlos.

El Aki Matsuri 2026 reunirá diferentes motivos para disfrutar de un fin de semana temático: desde la gastronomía y las tradiciones japonesas hasta la música, el anime y los artículos de colección.

Si buscas una actividad diferente para compartir con amigos o familiares, puedes considerar este evento entre tus planes de noviembre. Solo recuerda revisar la información de acceso y disponibilidad de entradas antes de acudir para disfrutar de la experiencia sin contratiempos