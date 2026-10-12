Miau Fest Michictlán 2026: habrá pasarela, talleres y actividades de Día de Muertos en CDMX

El amor por los gatos y las tradiciones mexicanas se reunirán en el Miau Fest Michictlán 2026, un encuentro que ofrecerá talleres, música y actividades especiales para recordar a los animales de compañía que ya fallecieron. Además, la celebración tendrá un propósito solidario: reunir alimento y donativos para apoyar a albergues que cuidan a felinos rescatados.

El público podrá disfrutar de una programación temática con propuestas inspiradas en Halloween y el Día de Muertos, así como participar en un homenaje colectivo dedicado a los gatos que dejaron huella en sus familias.

La entrada al festival será gratuita, por lo que las personas interesadas podrán acudir para conocer las actividades y contribuir a la colecta destinada a los refugios participantes.

¿Cuándo y dónde será el Miau Fest Michictlán 2026?

El encuentro tendrá lugar en Huerto Roma Verde, ubicado en Jalapa 234, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc. Las actividades se realizarán de 11:00 a 20:00 horas durante los dos días del festival.

Aunque el acceso será libre, los organizadores invitan a los asistentes a llevar alimento seco o húmedo para gatos. También se podrán realizar aportaciones económicas voluntarias para contribuir a la compra de comida y otros insumos necesarios para el cuidado de los animales rescatados.

La celebración estará dividida en dos jornadas con temáticas distintas:

Sábado 31 de octubre: Miau Fest Encantado, con una ambientación inspirada en Halloween, los personajes mágicos y el terror.

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Domingo 1 de noviembre: Michictlán, una fecha dedicada al Día de Muertos y a recordar a los gatos que formaron parte de la vida de sus familias.

De esta manera, el festival combinará el entretenimiento con actividades que buscan fomentar el respeto y la protección de los animales.

¿Cómo podrán homenajear a los gatos que fallecieron?

Uno de los espacios especiales será la Mega Ofrenda Gatuna, una instalación colectiva en la que las personas podrán colocar fotografías de sus gatos fallecidos para honrar su memoria.

La propuesta retomará elementos de los altares tradicionales del Día de Muertos y ofrecerá un sitio para recordar a los compañeros felinos que dejaron recuerdos importantes en sus hogares.

Este homenaje formará parte de la jornada del domingo 1 de noviembre, cuando la programación estará centrada en la memoria, el cariño y el vínculo entre las personas y sus animales de compañía.

Además de la ofrenda, habrá talleres creativos para elaborar piezas relacionadas con los gatos y las tradiciones de esta temporada. Las actividades permitirán que los asistentes participen en propuestas manuales inspiradas en la celebración.

¿Cómo será la Pasarela Encantada de Michis?

Para quienes disfrutan de los disfraces y la personalidad de los felinos, el festival organizará la Pasarela Encantada de Michis, programada para el sábado 31 de octubre a las 16:00 horas.

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La dinámica invitará a presentar gatos con atuendos inspirados en brujas, personajes fantásticos y figuras relacionadas con Halloween. La intención será destacar la creatividad de los participantes sin descuidar la comodidad de los animales.

La inscripción tendrá un costo de 100 pesos. Para solicitar información sobre el registro, las personas interesadas podrán comunicarse al teléfono 55 30 41 62 13.

La pasarela contará con dos categorías:

Cachorros: gatos menores de un año.

Senior: gatos de un año en adelante.

Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría.

Sin embargo, los organizadores señalan que los felinos deberán estar acostumbrados a convivir con personas y sentirse cómodos en este tipo de experiencias. La recomendación busca evitar que la actividad les provoque estrés y priorizar su bienestar durante el evento.

La programación del sábado también incluirá propuestas escénicas y musicales para acompañar la temática de Miau Fest Encantado.

Entre las actividades anunciadas se encuentra la obra “Cati, Catalina, Calicó… o la maravillosa vida de la niña gato”, que formará parte de la oferta teatral del encuentro.

También se presentará “El Terror de las Masas”, una propuesta musical en vivo con rock, new wave y música alternativa vinculada con artistas fallecidos. Este espectáculo complementará la atmósfera de misterio y fantasía prevista para la primera jornada.

El domingo, por su parte, las actividades artísticas y musicales estarán relacionadas con el Día de Muertos y el recuerdo de los animales de compañía.

De esta forma, el Miau Fest ofrecerá distintas alternativas para quienes quieran disfrutar de una celebración cultural en compañía de otros amantes de los gatos.

El público podrá llevar comida seca o húmeda para contribuir al abastecimiento de albergues que reciben y cuidan a gatos rescatados.

Antes de asistir, se recomienda consultar las redes sociales oficiales de Miau Fest para conocer posibles actualizaciones sobre los horarios, las actividades y los detalles de participación.