La alcaldesa Rosi Wong asegura que el municipio dispone de seis plantas tratadoras, 195 pozos de absorción y una infraestructura que permite aprovechar el agua residual en jardines, parques, industrias y construcciones.

Ante el crecimiento poblacional que ha experimentado Tecámac, el gobierno municipal asegura que mantiene una infraestructura hidráulica que permite abastecer de agua potable a sus habitantes y aprovechar las aguas residuales mediante procesos de tratamiento y reutilización.

La alcaldesa Rosi Wong informó que el municipio cuenta con 60 pozos de extracción de agua potable. Reconoció que, aunque el servicio presenta interrupciones ocasionales por fallas eléctricas, desperfectos en las bombas o el abatimiento de algunos pozos, el gobierno municipal atiende las contingencias mediante el suministro de agua en pipas.

“De los 365 días, cinco días falta el agua. (…) Cuando llega a pasar eso, nosotros tenemos un sistema de estar abasteciendo constantemente mediante pipas”, señaló.

Como parte de la infraestructura para el aprovechamiento del recurso, Tecámac cuenta con seis plantas tratadoras de aguas residuales y una más próxima a entrar en operación. De acuerdo con la alcaldesa, estas instalaciones permanecían abandonadas o fuera de servicio y fueron rehabilitadas durante su administración.

Actualmente, las seis plantas procesan alrededor de 510 litros de aguas residuales por segundo, según las cifras proporcionadas por la presidenta municipal. El agua tratada se destina a diferentes actividades que no requieren agua potable, como el riego de jardines, parques y áreas verdes, así como a la industria, la construcción y el lavado de automóviles.

Rosi Wong destacó que parte del agua tratada también se conduce hacia tres humedales artificiales, donde se favorece la infiltración al subsuelo. Aseguró que aproximadamente 25% del agua utilizada se infiltra mediante este sistema.

La alcaldesa señaló que la presencia de libélulas, garzas, patos, golondrinas y otras especies en estos espacios es un indicador de las condiciones ambientales de los humedales. Incluso recordó que en agosto de este año se registró la visita de un flamingo.

A esta infraestructura se suman 195 pozos de absorción, destinados a favorecer la infiltración del agua al subsuelo.

Además del manejo del recurso hídrico, el Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) cuenta con un departamento de Medio Ambiente, desde el cual también se impulsan acciones de protección ambiental.

Como parte de la infraestructura para el aprovechamiento del recurso, Tecámac dispone de seis plantas tratadoras de aguas residuales. Mateo Reyes

Entre ellas destaca el rescate de abejas. La presidenta municipal explicó que el gobierno cuenta con personal y equipo especializado para retirar enjambres sin exterminarlos y trasladarlos a un apiario ubicado en San Pablo Tecalco, donde reciben los cuidados necesarios para su conservación.

Wong afirmó que estas acciones forman parte de una estrategia para promover el cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

Finalmente, informó que Tecámac recibió en Colombia un reconocimiento como “Embajador del Agua”, otorgado por la Organización Mundial de Ciudades Sustentables, por las acciones relacionadas con el tratamiento y reúso del recurso hídrico.