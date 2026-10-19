Disputa por predios en Lomas de San Sebastián deja a 160 familias al borde del desalojo

Un total de 160 familias se encuentran en riesgo de perder los terrenos y viviendas que construyeron con sus ahorros en la zona conocida como El Ojote, perteneciente a la comunidad de Lomas de San Sebastián, en el municipio mexiquense de Los Reyes La Paz, tras la aparición de una mujer que reclama la propiedad legal de las tierras.

De acuerdo con los vecinos, hace una década adquirieron los lotes pagando un promedio de 100 mil pesos por fracción a quien identificaron como Amador Contreras Santander, con la intención de consolidar un patrimonio. No obstante, al comenzar a fincar se presentó una persona de nombre Martha Valverde, quien asegura ser la legítima dueña y busca recuperar dos parcelas que pertenecían a su padre.

“Me vendieron mi terreno en 100 mil pesos yo los di luego luego; no se vale que si yo vine a comprar aquí es para tener un hogar bien, no para que lo quiten. Con sacrificios hice todo esto para que ahora vengan y nos quieran sacar nada más; no es justo”, relató Margarita, una de las afectadas de la colonia.

Por su parte, María Salinas, otra vecina perjudicada, explicó que el conflicto surge a pesar de que el predio ya había sido vendido formalmente por el propietario original en vida. “Ella quiere recuperar la parcela que era de su papá, cuando el señor en vida le vendió al señor Amador y al señor Chava y la señora ahora quiere recuperar lo más que se pueda de la parcela”.

Casas derribadas y omisión institucional

La pugna por la posesión de los predios ha derivado en hechos de violencia en contra de los pobladores. Los colonos señalaron que maquinaria pesada y cuadrillas de personas han intervenido para derribar bardas, zaguanes y construcciones habitacionales enteras.

“Aquí tiraron y acá esta casa tenía zaguán, la vinieron a tirar todo. Aquí también vino una señora llamada Martha y vino a tirar porque son sus terrenos, está peleando todos los terrenos, pero nadie nos da respuesta de nada de por qué o quién esta queriendo pelear esta situación y nosotros estamos en medio de este conflicto. No tenemos una respuesta de nadie”, denunció Luis Alberto, habitante del lugar.

Bloqueo en la carretera México-Texcoco

Ante la desesperación, la falta de claridad por parte de las autoridades ministeriales y el temor inminente de un desalojo masivo, los pobladores cerraron de manera momentánea la circulación sobre la carretera federal México-Texcoco a fin de visibilizar su problemática y solicitar apoyo de instancias estatales.

“Hasta el día de hoy no nos han dado resultado de nada, tenemos miedo de que nos saquen de nuestras casas, ya ha habido terrenos que los han cerrado, tenemos miedo de que nos pase algo a nosotros porque ya también llegaron a tirar una casa hace como un año que estaban construyendo. Entonces ahorita el temor de todos, no nos han resuelto nada, pues tenemos miedo por nuestro patrimonio porque nos ha costado sacrificios”, puntualizó María Salinas.