Thomas Markle, padre de Meghan Markle, fue acusado formalmente de dos cargos federales por posesión de material de abuso sexual infantil en Estados Unidos, por los que podría enfrentar hasta 40 años de prisión si es declarado culpable.

El hombre de 82 años permanece bajo custodia federal en Florida desde principios de noviembre, después de que agentes del FBI localizaran presunto material ilegal en dos bodegas que tenía alquiladas en Los Ángeles. Markle también enfrenta una investigación relacionada con delitos similares en Filipinas, donde residió durante varios años.

¿De qué acusan a Thomas Markle, padre de Meghan Markle?

Bill Essayli, primer fiscal federal adjunto del Distrito Central de California, informó que un gran jurado presentó una acusación formal contra Thomas Markle por dos cargos de posesión de material de abuso sexual infantil.

De acuerdo con la Fiscalía, el padre de la duquesa de Sussex presuntamente tenía en su poder negativos fotográficos de 35 milímetros que contenían imágenes sexualmente explícitas de menores de edad.

Las autoridades sostienen que Markle poseía conscientemente ese material, que fue localizado durante una investigación federal iniciada después de que las autoridades recibieran información sobre fotografías encontradas entre sus pertenencias en Filipinas.

Los agentes del FBI realizaron registros en dos bodegas del área de Los Ángeles y aseguraron aproximadamente 78 artículos, entre ellos diapositivas, negativos fotográficos y libros que presuntamente contenían material de abuso sexual infantil.

La investigación también identificó fotografías en las que, según los documentos judiciales, aparecería Markle junto a menores de edad. Las autoridades continúan analizando las pruebas para determinar las circunstancias en las que se obtuvieron las imágenes.

Thomas Markle Jr. denunció a su padre después de asegurar que encontró cientos o miles de imágenes perturbadoras entre sus pertenencias en Filipinas. Captura de pantalla

¿Cuántos años de prisión podría recibir Thomas Markle?

Thomas Markle podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión federal por cada uno de los dos cargos, lo que representaría hasta 40 años si fuera declarado culpable y recibiera sentencias consecutivas con las penas máximas.

La Fiscalía informó que se espera que el acusado comparezca durante las próximas semanas ante un tribunal federal de Los Ángeles, donde deberá responder a los señalamientos contenidos en la nueva acusación.

Markle fue detenido inicialmente el 6 de noviembre en Florida y permaneció bajo arresto domiciliario con un dispositivo de vigilancia electrónica. Sin embargo, cuatro días después, las autoridades informaron que presuntamente se había retirado el monitor, por lo que un juez ordenó que regresara a prisión.

El pasado 19 de noviembre, otro juez determinó que el padre de Meghan Markle tenía capacidad mental para enfrentar el proceso judicial, después de revisar la evaluación realizada por un especialista designado por el tribunal.

Markle ha negado las acusaciones en su contra. La presentación de los cargos tampoco constituye una declaración de culpabilidad, por lo que conserva su presunción de inocencia mientras continúa el procedimiento.

Thomas Markle fue denunciado por presuntamente tener imágenes ilícitas Grosby Group

Thomas Markle también es investigado en Filipinas

Las autoridades de Filipinas también investigan a Thomas Markle después de que su hijo, Thomas Markle Jr., denunciara el presunto hallazgo de material de abuso sexual infantil entre las pertenencias de su padre en la ciudad de Cebú.

El 17 de noviembre se dio a conocer que la Policía Nacional de Filipinas había presentado ante la Fiscalía de Cebú una denuncia con tres señalamientos relacionados con la posesión y posible distribución de ese tipo de material.

Las autoridades filipinas deberán determinar si existen elementos suficientes para presentar una acusación judicial en ese país. Este procedimiento es independiente de los cargos federales que Markle enfrenta en Estados Unidos.

¿Qué ha dicho Meghan Markle sobre las acusaciones contra su padre?

Meghan Markle se pronunció sobre las acusaciones contra su padre el pasado 23 de octubre, cuando comenzaron a conocerse los primeros detalles de la investigación en Filipinas.

Thomas Markle, de 81 años, fue sometido a una amputación de pierna por una emergencia vascular. | Grosby

La duquesa de Sussex expresó su preocupación por los señalamientos y manifestó su solidaridad con los menores que pudieran haber resultado afectados.

“Estoy profundamente consternada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con cualquier niño que pudiera haber sido perjudicado”, señaló en un comunicado.

Meghan también explicó que había recibido información sobre acusaciones relacionadas con su padre desde 2018, año en el que contrajo matrimonio con el príncipe Harry. En aquel momento, aseguró, se le informó que las autoridades estaban investigando los señalamientos.

La exactriz de Suits mantiene una relación distante con Thomas Markle desde antes de su boda con Harry. En sus declaraciones de octubre explicó que había decidido impedir que su padre tuviera contacto con sus hijos para protegerlos.

bgpa