El cantante Ricky Martin respaldó públicamente a su hijo Valentino Martin, luego de que el joven exigiera dejar de recibir etiquetas únicamente como "el hijo de Ricky Martin". Durante una entrevista en noviembre de 2026 para El Flow de la Radio, el artista puertorriqueño celebró la postura del bailarín y aseguró que merece aplausos.

El intérprete expresó total orgullo frente a la búsqueda de independencia profesional de Valentino Martin, quien suma 18 años de edad. "El 'Yo no soy Ricky Martin, yo soy Valentino Martin' hay que aplaudírselo, me gustó que dijera eso", declaró el músico al abordar la viralización del mensaje publicado por el creador de contenido.

Para sorpresa de muchos, Ricky Martin celebró las palabras de su hijo Valentino Martin. Foto de FB: Ricky Martin

Lejos de mostrar incomodidad, Ricky Martin reveló el consejo directo que transmite a sus hijos respecto al peso mediático de su familia en la industria del entretenimiento. "Tienes un apellido, ¡úsalo! Si te ayuda, úsalo, si no te ayuda, ¡bórralo!", afirmó el cantante, subrayando que cada integrante decide cómo construir su camino público.

El origen del video de Valentino Martin tras el Mundial 2026

La declaración del joven surgió en julio de 2026, cuando difundió un video en sus perfiles sociales para frenar las comparaciones constantes con la trayectoria de su padre. En aquella grabación, Valentino Martin manifestó su molestia y sentenció: "Yo no quiero que me vean como el hijo de Ricky Martin, ustedes deben de verme como Valentino".

El episodio detonó tras una ola de críticas dirigidas al adolescente por compartir opiniones personales sobre deportes. Específicamente, usuarios en internet cuestionaron su apoyo abierto a la selección de España durante el desarrollo del Mundial 2026, situación que impulsó al bailarín a defender su individualidad frente a la audiencia.

Valentino Martin muestra su talento en redes sociales. Foto de IG: Valentino Martin

Con ese posicionamiento, Valentino Martin solicitó a los internautas evaluar sus habilidades artísticas y su personalidad sin atarlo al legado musical de su progenitor. El joven reafirmó así su intención de consolidar un espacio autónomo dentro del espectáculo contemporáneo mediante disciplina y esfuerzo propio.

El crecimiento digital y la carrera artística de Valentino Martin

Contrario a las suposiciones sobre un posible rechazo de la audiencia, Ricky Martin confirmó que la franqueza de su hijo fortaleció su conexión con el público. Tras publicar su postura, Valentino Martin atrajo nuevos admiradores que valoraron su autenticidad y transparencia frente a las cámaras.

Valentino Martin, hijo de Ricky Martin. Foto de IG: Valentino Martin

Actualmente, el joven reúne una comunidad cercana a los 120,000 seguidores en Instagram, plataforma donde difunde coreografías originales y diversos proyectos personales. Su desempeño como bailarín y creador de contenido demuestra una vocación clara por las artes escénicas y la comunicación digital.

El caso de Valentino Martin refleja una tendencia creciente entre las nuevas generaciones de descendientes de celebridades internacionales. Al igual que otras figuras jóvenes del medio artístico, el creador apuesta por el diálogo abierto y el talento individual para abrirse paso más allá de la fama familiar.