¿No más Supergirl? Milly Alcock borra todo lo relacionado a la heroína de sus redes sociales

La actriz Milly Alcock eliminó cualquier rastro de Supergirl de su cuenta oficial de Instagram durante las últimas horas. La intérprete borró incluso la publicación original de 2024 donde anunciaba su casting estelar para el personaje. Esta radical limpieza digital desató rumores inmediatos sobre su posible salida definitiva de DC Studios. La artista guarda absoluto silencio sobre su estatus actual dentro de la franquicia de superhéroes.

La drástica acción en redes sociales ocurre semanas después del monumental fracaso comercial de la película en solitario de Kara Zor-El. La cinta representó el primer gran descalabro financiero para la productora bajo el mando de James Gunn. La obra cinematográfica recaudó apenas 126.3 millones de dólares a nivel global. Esta cifra palidece frente a un presupuesto estimado que superó los 180 millones de dólares, sin contar los enormes gastos de marketing.

Milly Alcock sorprendió al borrar todo lo relacionado a Supergirl de sus redes. Foto: DC Studios / Warner Bros

La taquilla estadounidense reflejó el rechazo masivo del público desde el primer fin de semana de exhibición en las salas. El largometraje generó unos escasos 37.1 millones de dólares durante sus primeros días en cartelera. El deficiente arranque comercial registró números inferiores a los de producciones duramente criticadas como Joker: Folie à Deux. La fatiga del género de superhéroes cobró una nueva e importante víctima en la implacable industria de Hollywood.

Caos creativo y regrabaciones de última hora

Las malas críticas iniciales destrozaron cualquier posibilidad de éxito económico mediante la recomendación de boca en boca. Los analistas especializados calificaron la historia de la superheroína como un producto genérico y con un tono narrativo completamente irregular. Los espectadores leyeron estas severas valoraciones y decidieron evitar la compra de boletos en los complejos cinematográficos. El rápido desencanto alejó a la audiencia de las butacas casi de inmediato.

El desastre financiero expuso un grave caos logístico durante toda la fase de producción del largometraje de ciencia ficción. El director Craig Gillespie sostuvo fuertes diferencias creativas con los altos mandos del estudio durante el rodaje principal. Estas marcadas discrepancias obligaron al equipo a realizar costosas regrabaciones de última hora para alterar el rumbo de la trama. El producto final sufrió modificaciones drásticas ordenadas directamente por los ejecutivos.

Supergirl tuvo su premiere mundial en Londres. Foto: DC Studios

La compañía impuso un montaje corporativo para intentar salvar la millonaria inversión destinada a la adaptación. Esta versión final reprobó los ensayos preliminares con el público de prueba en las proyecciones cerradas. Las pantallas mostraron una película desarticulada que carecía de la visión original planteada en los primeros borradores del guion. La interferencia empresarial resultó fatal para las aspiraciones artísticas y comerciales de la cinta.

El incierto futuro en Man of Tomorrow

El contrato original de la joven actriz australiana contempla su participación en futuros proyectos del naciente universo compartido. Los calendarios de filmación la confirman para regresar al set en Man of Tomorrow, la inminente secuela directa de Superman. Esta nueva producción figura como la próxima gran apuesta de la empresa matriz para recuperar la confianza del público mundial. El libreto exige la presencia de la heroína kryptoniana en un rol secundario.

David Corenswet junto a Milly Alcock en sus personajes. Foto: DC Studios

El borrado sistemático de fotografías y videos promocionales genera serias dudas sobre su verdadero nivel de compromiso actual. Los representantes de la estrella rechazan emitir declaraciones sobre el estado anímico de la protagonista tras el tropezón en la taquilla global. La maquinaria publicitaria de Warner Bros frena cualquier comunicado oficial relacionado con el futuro de la prima del Hombre de Acero. El hermetismo domina los pasillos de las oficinas centrales en Burbank.

Los seguidores de los cómics exigen respuestas claras a los directivos sobre la continuidad de la intérprete en la saga. La reestructuración planeada por los nuevos copresidentes enfrenta su primera gran crisis de relaciones públicas con el talento principal. Las próximas semanas dictarán si la heroína portará la icónica capa roja nuevamente o si el estudio optará por un reemplazo definitivo. El silencio prolongado de la actriz mantiene a los fanáticos en vilo.