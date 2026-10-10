¿Qué pasa con Natanael Cano? Su familia rompe el silencio tras cancelar su gira de conciertos

La cancelación de una gira y unas publicaciones que llamaron la atención de sus seguidores pusieron a Natanael Cano en el centro de la conversación. El cantante de corridos tumbados anunció que se alejará temporalmente de los escenarios y, después de la noticia, su familia decidió pronunciarse para explicar cómo enfrentan este momento.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, sus familiares dejaron claro que respaldan la decisión de hacer una pausa en su carrera. También agradecieron las muestras de cariño que el intérprete de "Blancanieves" ha recibido de sus fans en México y otros países.

El mensaje llega después de que se informara que Natanael Cano no continuará con las fechas restantes de su gira Natanael Cano Vol. 1 Tour 2026. De acuerdo con el anuncio, el motivo de esta pausa es atender su salud física y mental.

¿Qué dijo la familia de Natanael Cano sobre su salud?

El comunicado fue firmado por Rubén Cano, padre del cantante, y otros integrantes de la familia. En el texto, explicaron que antes de pensar en el artista y su carrera musical, para ellos Natanael es su hijo, por lo que consideran necesario acompañarlo durante esta etapa.

El comunicado fue firmado por Rubén Cano, padre del cantante, y otros integrantes de la familia. Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

La familia también reconoció el apoyo que sus seguidores le han dado a lo largo de su trayectoria y aprovechó para agradecerles por mantenerse pendientes de él en estos momentos.

Antes de ser músico y artista, Natanael es nuestro hijo, señalaron en el mensaje, en el que confirmaron que buscan ayudarlo a mejorar su salud física y mental.

Sus familiares respaldaron así la decisión que previamente había dado a conocer el equipo de trabajo del cantante: tomarse un tiempo fuera de los escenarios.

Además, pidieron a quienes siguen de cerca la carrera del sonorense que respeten la privacidad con la que manejarán la situación. Aunque no dieron detalles específicos sobre su estado de salud, insistieron en que esta pausa busca su bienestar.

Estamos seguros que volverá y nos dará su mejor versión, expresaron al final del comunicado.

Con estas palabras, la familia dejó abierta la posibilidad de que Natanael Cano regrese a la música cuando esté listo, aunque por ahora no se ha precisado una fecha para su vuelta a los conciertos.

Las publicaciones de Natanael Cano que preocuparon a sus fans

La noticia de la cancelación de la gira tomó mayor relevancia después de que el cantante compartiera una serie de videos y mensajes en sus redes sociales que generaron comentarios entre sus seguidores.

En una de las publicaciones, que después fue eliminada, se observa a Natanael Cano lanzándole una piedra a su lujosa camioneta mientras comenta que ya no le gustaba el color del vehículo. La escena llamó la atención de los usuarios, algunos de los cuales lograron guardar capturas antes de que desapareciera el contenido.

La noticia de la cancelación de la gira tomó mayor relevancia después de que el cantante compartiera una serie de videos Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

En otra publicación, el intérprete también habría pedido encontrar a una mujer a quien pudiera regalarle un reloj de lujo y una camioneta.

La difusión de estos videos provocó preguntas sobre el comportamiento del cantante y su estado personal. Sin embargo, las imágenes por sí solas no permiten establecer qué estaba ocurriendo ni confirmar las especulaciones que circularon en redes sociales sobre un posible consumo de sustancias.

La posterior suspensión de sus conciertos hizo que muchos relacionaran ambos acontecimientos y buscaran información sobre su salud.

La difusión de estos videos provocó preguntas sobre el comportamiento del cantante y su estado personal. Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

Por ahora, lo que se conoce públicamente es que Natanael Cano se tomará un descanso de los escenarios y que su familia lo acompañará durante este proceso. No se han dado a conocer detalles de un diagnóstico médico ni cuánto tiempo permanecerá alejado de sus presentaciones.

Mientras tanto, sus seguidores tendrán que esperar nuevas noticias sobre el cantante de corridos tumbados, cuya familia pidió paciencia y respeto durante esta etapa.