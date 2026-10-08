Natanael Cano pospone sus conciertos en México: ¿habrá reembolso de boletos?

Los seguidores de Natanael Cano tendrán que cambiar sus planes. El cantante de corridos tumbados pospuso conciertos restantes de su gira por México, Natanael Cano Vol. 1 Tour, con el objetivo de concentrarse en su salud y bienestar, según informó su equipo este jueves 8 de octubre.

La noticia fue confirmada mediante un comunicado. En el mensaje, el equipo del artista reconoció que la decisión puede decepcionar a quienes ya tenían entradas para verlo en vivo y ofreció disculpas por las molestias que esto pudiera ocasionar.

Aunque no se dieron a conocer más detalles sobre los motivos detrás de la decisión, sí hubo una indicación clara para los asistentes: los boletos serán reembolsados a través de los mismos puntos de venta donde fueron adquiridos.

La noticia llega después de que el intérprete iniciara su recorrido por los principales escenarios del país y cuando todavía tenía varias presentaciones programadas para los próximos meses.

¿Cómo solicitar el reembolso de los boletos de Natanael Cano?

Una de las principales dudas de los fans es qué ocurrirá con el dinero que pagaron por sus entradas. De acuerdo con el comunicado de su equipo, los boletos serán reembolsados en los puntos de venta originales.

Esto significa que quienes compraron sus entradas deberán estar atentos a las indicaciones de la plataforma o establecimiento donde realizaron la compra. Hasta el momento, el equipo del cantante no ha detallado fechas específicas para el inicio de las devoluciones ni otros procedimientos adicionales.

Por ello, lo más recomendable es conservar los comprobantes de compra y revisar los canales oficiales del punto de venta para conocer los pasos que deberán seguir.

De acuerdo con el comunicado de su equipo, los boletos serán reembolsados en los puntos de venta originales. Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

En su mensaje, el equipo también reconoció el apoyo de los seguidores y ofreció disculpas por los inconvenientes. Además, pidió respeto a la privacidad del cantante y de su familia durante este periodo.

Por ahora, no se ha informado cuándo podrían retomarse las presentaciones ni si las fechas serán reprogramadas. El anuncio se limita a señalar que los conciertos restantes quedan pospuestos, por lo que habrá que esperar una actualización oficial para conocer el futuro de la gira.

¿Qué fechas de la gira de Natanael Cano quedaron pospuestas?

El Natanael Cano Vol. 1 Tour arrancó el 18 de septiembre con dos conciertos consecutivos agotados en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Las presentaciones marcaron el inicio de un recorrido que contemplaba distintas ciudades del país.

Entre los conciertos previstos estaban las presentaciones en Mérida, el 17 de octubre; Boca del Río, el 30 de octubre; y Puebla, el 31 de octubre. También estaban programadas fechas en Toluca, el 6 de noviembre; Oaxaca, el 7 de noviembre; Monterrey, el 27 de noviembre; y Torreón, el 28 de noviembre.

El recorrido tenía previsto cerrar el 5 de diciembre en Acapulco. Sin embargo, tras el anuncio, estas y las demás fechas restantes quedaron pospuestas. Los seguidores tendrán que esperar información oficial para saber si habrá nuevas fechas o si los conciertos permanecerán suspendidos por tiempo indefinido.

La gira lleva el nombre de su álbum más reciente, Natanael Cano, Vol. 1, un proyecto de 15 canciones que incluye temas como "Mar azul" y "La Cherokee", además de versiones de "Por amarte así", de Cristian Castro, y "Frente a frente", de Jeanette.

Natanael Cano pide privacidad para enfocarse en su bienestar

El anuncio también generó preguntas sobre la salud del cantante, aunque su equipo no ofreció información adicional ni precisó si enfrenta algún problema médico en particular. Por esa razón, no es posible establecer qué situación motivó la decisión.

La noticia se produce después de que Cano volviera a ser tema de conversación en redes sociales por unos videos publicados en sus historias de Instagram, en los que aparecía lanzando piedras contra una camioneta de lujo. Las imágenes circularon entre sus seguidores y provocaron comentarios sobre su comportamiento. Después, el cantante sugirió en tono de broma que el video podría haber sido creado con inteligencia artificial.

El anuncio también generó preguntas sobre la salud del cantante, aunque su equipo no ofreció información adicional Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

Sin embargo, no se ha establecido que ese episodio tenga relación con la decisión de posponer la gira.

Por ahora, lo confirmado es que Natanael Cano hará una pausa en sus presentaciones para concentrarse en su salud y bienestar. Mientras sus seguidores esperan noticias sobre el futuro del tour, quienes compraron boletos deberán consultar los canales de venta originales para conocer el procedimiento de reembolso.