La exparticipante de La Granja VIP fue sorprendida durante una entrevista en el programa "Todo para la mujer", donde le llevaron una prueba de embarazo para aclarar las especulaciones sobre un posible hijo con el comediante.

La vida sentimental de Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita, volvió a llamar la atención luego de su salida de La Granja VIP. Su acercamiento con Kevyn Bicolor dentro del reality de TV Azteca desató comentarios, especialmente después de que ella hiciera un comentario que dejó abierta la posibilidad de convertirse en mamá.

Aunque inicialmente sus palabras parecían una broma, la creadora de contenido reconoció que no tiene certeza sobre si espera un bebé o si los cambios que ha experimentado están relacionados con un tratamiento hormonal. Ahora, durante una entrevista, tuvo que responder nuevamente sobre el tema.

La influencer le dió la noticia a Kevyn IG: Bebeshita/ captura de pantalla

¿Por qué le llevaron una prueba de embarazo a La Bebeshita?

El miércoles 25 de noviembre, Daniela Alexis acudió como invitada al programa Todo para la mujer. Durante la conversación, los conductores la sorprendieron al presentarle una prueba de embarazo para que pudiera salir de dudas sobre la posibilidad de estar esperando un hijo de Kevyn Bicolor.

La propuesta tomó por sorpresa a la influencer, quien reaccionó entre risas y expresó su asombro. Sin embargo, dejó claro que no estaba dispuesta a realizarse el test frente a las cámaras.

La influencer explicó que todavía no ha podido acudir con un especialista para conocer qué está ocurriendo con su cuerpo.

No sé, no he tenido tiempo de ir al doctor", comentó.

Cuando le preguntaron si aceptaría utilizar la prueba que le habían llevado, Daniela señaló que prefería someterse a estudios médicos para obtener una respuesta definitiva.

No quiero. Quisiera hacerme una de sangre, ir al ginecólogo, que me cheque. Esto tal vez diga que sí, tal vez que no, pero necesito estar segura", declaró.

Incluso, ante la insistencia de los conductores, quienes le ofrecieron la posibilidad de realizarse otros estudios con ayuda de un médico presente en el programa, la influencer mantuvo su decisión de no revelar el resultado en televisión.

Le llevaron una prueba de embarazo a La Bebeshita en el programa de @maxwoodside 😱 https://t.co/Vnuo9xAwoW — La Comadrita (@lacomadritaof_) November 25, 2026

¿Qué provocó los rumores de embarazo con Kevyn Bicolor?

Las especulaciones comenzaron después de que La Bebeshita retomara el contacto con Kevyn tras su eliminación de La Granja VIP. Durante su participación en el programa, ambos protagonizaron un romance que dio mucho de qué hablar por sus acercamientos, discusiones y reconciliaciones.

Uno de los comentarios que más llamó la atención ocurrió cuando Daniela le dijo al comediante que le había cambiado la vida y que lo veía dentro de nueve meses. La frase fue interpretada por algunos seguidores como una posible indirecta sobre un embarazo.

La Bebeshita recibió una prueba de embarazo durante una entrevista en vivo, donde habló sobre las dudas que existen acerca de su posible maternidad. Foto: Instagram lagranjavipmx

Posteriormente, la creadora de contenido explicó que había recibido un tratamiento hormonal, por lo que no podía asegurar si los cambios que estaba experimentando estaban relacionados con este o con un posible embarazo.

Por ahora, La Bebeshita no ha confirmado que esté esperando un bebé, por lo que será necesario esperar a que acuda con un especialista y comparta información sobre su estado. Mientras tanto, el supuesto embarazo continúa siendo uno de los temas que rodean su historia con el comediante.

La influencer explicó porque no ha acudido al médico para conocer su estado de salud. Foto: Instagram lagranjavipmx

¿Qué dijo hoy Daniela sobre sus pendientes médicos?

Daniela Alexis explicó hoy que, debido a los compromisos de su gira de medios y las entrevistas que tenía programadas, todavía no ha podido acudir al médico para resolver sus dudas sobre un posible embarazo. Sin embargo, reveló que ya se puso en contacto con su ginecólogo para atender la situación y, como ella misma expresó, “acabar con esta angustia”.

La influencer señaló que tiene varios pendientes médicos en los próximos días, entre ellos acudir con el ginecólogo y realizarse estudios de sangre. Además, comentó que necesita visitar a su cirujano para revisar otros procedimientos estéticos que se realizó, así como acudir al dermatólogo debido a la exposición al sol. También mencionó que desea revisarse la nariz, pues recibió un golpe accidental.