El músico Germán Lizárraga encendió las alertas entre sus seguidores luego de sufrir un accidente poco antes de participar en una entrevista televisiva. El percance le provocó lesiones en el rostro y un sangrado que hizo necesaria la intervención de personal médico, por lo que posteriormente fue trasladado a un hospital para una valoración.

Aunque el integrante de la Banda Estrellas de Sinaloa aseguró inicialmente que se encontraba bien y que no consideraba necesario acudir a un hospital, permanecer en uno le ocasionó un momento emocionalmente complicado. Esto debido al recuerdo de los últimos días de vida de su hija Yolanda Lizárraga, quien estuvo hospitalizada durante un mes antes de fallecer a consecuencia del cáncer de mama.

Foto: Facebook De Primera Mano

¿Qué le pasó a Germán Lizárraga antes de su entrevista?

El incidente ocurrió el lunes 23 de noviembre, cuando el llamado 'Rey de la banda' llegó a las instalaciones donde tenía programada una participación en el programa De primera mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante.

De acuerdo con el relato del periodista, el músico sufrió un tropiezo al ingresar al foro y terminó golpeándose en distintas partes del rostro, entre ellas el ojo. La caída le ocasionó una herida que comenzó a sangrar, por lo que recibió atención inmediata del equipo médico que se encontraba en el lugar.

Sin embargo, debido a las lesiones, se determinó que lo más conveniente era llevarlo a un hospital para descartar complicaciones y conocer su estado de salud.

Al entrar al foro tuvo un percance, se tropieza, cae y se golpea la cara, el ojo y empezó a sangrar. El equipo médico de inmediato hizo una intervención y después de eso se lo llevaron al hospital”, dijo Gustavo Adolfo Infante.

Foto: Facebook De Primera Mano

¿Por qué Germán Lizárraga se estresó al llegar al hospital?

Después del accidente, el músico explicó que no quería acudir al hospital porque consideraba que no tenía lesiones de gravedad. No obstante, el sangrado en su rostro hizo que recibiera atención médica fuera de las instalaciones de televisión.

Durante su estancia en el nosocomio, Lizárraga experimentó un aumento en su presión arterial, situación que relacionó con el temor y los recuerdos dolorosos que le generan estos lugares desde que acompañó a su hija Yolanda durante su enfermedad.

El músico compartió que permanecer tanto tiempo en el hospital junto a ella, antes de su fallecimiento por cáncer de mama, convirtió estos espacios en un sitio especialmente difícil de visitar.

Llegó un momento que me caí y le dije que me sentía bien. Agradezco mucho a Gustavo que fue el que me levantó, pero empezó a salir sangre y me curaron ahí, luego pasamos al programa. Yo no quería venir para acá, yo ya sabía que me iban a atender aquí. Cuando llegué aquí me estresé y me subió la presión, le tengo miedo a los hospitales. Estuve un mes con mi hija en el hospital y falleció, pero ahorita ya me mandaron para el hotel y ya estoy bien”, dijo el músico.

Foto: Imagen Tv

¿Cómo se encuentra Germán Lizárraga tras el accidente?

Tras recibir una revisión médica, Germán Lizárraga informó que se encontraba estable y que ya había podido salir del hospital para regresar a su hotel.

Aunque los especialistas le recomendaron descansar después del golpe, el músico tiene previsto continuar con sus actividades profesionales y cumplir con los compromisos que tiene programados en Chiapas y Sinaloa.

De esta manera, el productor musical tranquilizó a sus seguidores al confirmar que se encontraba bien, luego del susto que provocó su caída y que requirió atención médica de urgencia