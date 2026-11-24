A dos décadas de su estreno, la historia de la sirena que conquistó al público tendrá una nueva oportunidad en la televisión. ‘Aquamarine’ dará el salto a una serie con una temporada completa, luego de que Disney aprobara el desarrollo de ‘Aquamarine: The Series’, proyecto que llegará tanto a Disney+ como a Disney Channel.

La producción fue confirmada este 24 de noviembre de 2026, después de que inicialmente se contemplara realizar únicamente un episodio piloto. Ahora, la historia tendrá continuidad y presentará a nuevos personajes, aunque conservará algunos rostros conocidos de la película estrenada en 2006.

Entre los regresos más destacados se encuentran Emma Roberts y Jake McDorman, quienes formaron parte del elenco original y ahora retomarán sus respectivos personajes en esta nueva etapa.

Foto: Instagram Jake McDorman

¿Cuál será la historia de ‘Aquamarine: The Series’?

La serie presentará a Coral, una adolescente que llega a vivir a una localidad costera. Su intención de descubrir qué ocurrió con su madre la llevará a investigar su pasado, pero durante el proceso encontrará una verdad que cambiará por completo su vida: tiene ascendencia de sirena y posee habilidades mágicas que comienzan a despertar.

Coral es hija de Raymond y Aquamarine. Su padre, interpretado nuevamente por Jake McDorman, tendrá que aprender a acompañarla mientras ella descubre quién es y comienza a reclamar mayor independencia.

Foto: Facebook DIVAS DEL POP

En esta ocasión, la desaparición de Aquamarine será uno de los grandes misterios de la historia, pues Coral ha crecido sin conocer a su madre y buscará respuestas sobre lo que realmente sucedió.

Además de los elementos fantásticos, la producción abordará temas relacionados con el crecimiento personal, la identidad, las relaciones familiares y los cambios que llegan durante la adolescencia.

Foto: Facebook DIVAS DEL POP

¿Qué personajes retomarán Emma Roberts y Jake McDorman?

Uno de los atractivos de esta nueva producción será la participación de dos actores que estuvieron en la película original.

Emma Roberts volverá como Claire Brown, aunque su aparición será en calidad de estrella invitada. La actriz también tendrá participación detrás de cámaras como productora ejecutiva.

Por otro lado, Jake McDorman retomará a Raymond, el joven salvavidas que en el largometraje de 2006 despertó el interés romántico de Aquamarine. En la serie tendrá una participación regular y también estará involucrado en la producción ejecutiva.

La nueva generación de protagonistas estará encabezada por Kenzi Richardson, quien dará vida a Coral.

Foto: Instagram Kenzi Richardson

El elenco también contará con Briella Guiza como Mia, la mejor amiga de la protagonista; Annika Reese interpretará a Paige, una de las figuras más populares del club de playa, mientras que Theodore Dalton será August, un surfista que llamará la atención de Coral.

¿Sara Paxton y JoJo aparecerán en la nueva serie?

Aunque el proyecto contará con el regreso de algunos integrantes de la película, todavía hay dos ausencias que han llamado la atención de los seguidores.

Hasta el momento, no se ha anunciado la participación de Sara Paxton, actriz que interpretó a Aquamarine en el filme, ni la de Joanna 'JoJo' Levesque, quien dio vida a Hailey, una de las dos amigas que ayudaban a la sirena.

La ausencia de Aquamarine, de hecho, será fundamental para el desarrollo de la nueva trama. La búsqueda de Coral para descubrir qué pasó con su madre funcionará como uno de los principales motores de la historia.

Por ahora, no se han revelado detalles sobre una posible aparición de las actrices en futuros episodios.

Foto: Facebook DIVAS DEL POP

¿Quiénes estarán a cargo de la producción de ‘Aquamarine’?

El equipo creativo también reunirá a profesionales que ya tienen experiencia en proyectos televisivos y en la película original.

Sarah Watson, reconocida por su trabajo en 'The Bold Type', será la encargada de escribir el guion y participará como productora ejecutiva.

A ella se sumará Elizabeth Allen Rosenbaum, quien dirigió la cinta de 2006 y ahora estará al frente del episodio piloto. También colaborará como productora ejecutiva.

Susan Cartsonis, productora del largometraje original, volverá a involucrarse en el proyecto, lo que permitirá mantener parte de la conexión creativa con la historia que llegó a los cines hace dos décadas.

The ocean is calling! 🐚 Aquamarine: The Series is coming soon to Disney Channel and Disney+. https://t.co/NXmtR8YbH0 — Disney Channel (@DisneyChannel) November 24, 2026

¿Cuándo se estrena ‘Aquamarine: The Series’ en Disney+?

Aunque Disney ya dio luz verde a una temporada completa, la serie todavía no cuenta con una fecha de estreno oficial.

Su llegada está contemplada para Disney+ y Disney Channel, por lo que los seguidores de la película podrán reencontrarse con este universo a través de una historia que combinará personajes nuevos con algunos de los rostros que participaron en el largometraje.

Estrenada en 2006 y basada en la novela homónima de Alice Hoffman, 'Aquamarine' seguía a dos amigas que encontraban a una sirena y decidían ayudarla a demostrar que el amor verdadero existía.

Ahora, 20 años después, la producción buscará presentar ese mundo fantástico a una nueva generación, esta vez desde la perspectiva de la hija de Aquamarine.