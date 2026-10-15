Equipo de Imagen Televisión ayuda a abuelito a volver con su familia

Integrantes del equipo de Imagen Televisión ayudaron a un abuelito de 83 años, quien se encontraba desubicado y caminando por calles de Monterrey, a volver a su casa.

Don Félix Martínez, como fue identificado el adulto mayor, encontró a los integrantes del equipo de Imagen Televisión en el momento que realizaban una cobertura.

Atendieron su llamado e identificaron que se encontraba desorientado, ya que por momentos el abuelito creía que caminaba por calles de la Ciudad de México, mientras que después su mente le decía que se encontraba en Monterrey, Nuevo León.

Rápidamente, los integrantes del equipo de Imagen Televisión se comunicaron con las autoridades para que atendieran a Don Félix, quien argumentaba que caminaba tan temprano para ir al encuentro con un cliente.

Al ser atendido, los elementos de seguridad encontraron una credencial de elector con la dirección del hombre y lo trasladaron hacía ese punto, donde fue recibido por su hija.

¿Dónde andabas?, esta es la casa”, cuestionó la hija a Don Félix.

Justo en ese momento, Don Félix volvió a desorientarse, ya que pensó que su hija había viajado desde Monterrey a la Ciudad de México para visitarlo.

Es una sorpresa que estés aquí”, comentó Don Félix.

¿Por qué, si esta es la casa?”, cuestionó la mujer a Don Félix.

La mujer explicó que Don Félix salió desde temprana hora y al no conocer su paradero comenzaron a preocuparse.

Ya más tranquila, por que la verdad sí ya estábamos preocupados de que no llegaba”, detalló.

Agradeció que su padre encontrara a los integrantes del equipo de Imagen Televisión, quienes apoyaron en todo momento a Don Félix.

Qué bueno que llegó con ustedes, y fíjense que yo acabo de bajar la aplicación de Imagen. Muchísimas gracias”, añadió.

Después de estar vagando por las calles de Monterrey, Don Félix por fin volvió a su casa donde se reencontró con su esposa.

La familia de Don Félix se comprometió a cuidarlo y estar más al pendiente de su padre.

Scott Hernández, Jesús Ramírez y Ángel Medellín, fueron los integrantes del equipo de Imagen Televisión que tendieron su mano a Don Félix y lograron que regresara sano y salvo hasta su casa.