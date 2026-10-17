Jonás Cuarón inaugura el FICM con 'Campeón Gabacho': una mirada fresca sobre la migración

MORELIA.— Jonás Cuarón abrió la noche de ayer el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) con Campeón Gabacho, película en la que buscó plasmar una nueva visión de lo que significa ser migrante, y lo hizo a través de un actor que también (como Jonás, con su película Desierto) conoce a profundidad el tema de la migración: Juan Daniel García Treviño (Ya no estoy aquí, 2019).

“En Ya no estoy aquí, muchas películas que he visto sobre la migración, siempre planteaban al migrante como muy triste, muy apagado, y la historia también era triste. Entonces, después de esa película pensé: ‘no somos así, ¿no?’ O sea, no estamos tristes todo el tiempo, también nos reímos, también jugamos, también nos peleamos, también discutimos, también buscamos nuestro camino”, dijo García Treviño a Excélsior en conferencia de prensa.

Y es que en esta nueva cinta que protagoniza, Jonás, de la mano de la autora Aura Xilonen que creó originalmente la trama en forma de novela, moldearon la historia de un héroe migrante que se sobrepone a todo con actitud encaradora y confiada, y a veces despreocupada por su misma condición de soledad en un país que no es el suyo, Estados Unidos.

En Campeón Gabacho fue una oportunidad de plantear al migrante como alguien echado para delante, alguien firme, que responde, que no se siente como un estorbo, que está buscando su propia identidad, que no es una carga para nadie. Y pues eso fue lo que yo quise: cambiar, pero aportar de una manera distinta, mostrar a un migrante con huevos, un migrante que se defiende”, añade Treviño.

Alfonso Cuarón Elizabeth Velázquez

Jonás Cuarón, además de decidirse por esta historia que lo encantó desde que la conoció por la pluma de Aura Xilonen, y por un rostro ya reconocible en el cine nacional como el de Daniel, se decidió añadir elementos que contrastaban con el drama como golpes y personajes hilarantes en el camino de un boxeador improbable que triunfa en Nueva York.

Pero decidió ir más allá e incluyó en la película a Rubén Blades, el músico panameño conocido por su legado en la salsa que dio vida al dueño de un albergue que rescata al personaje de Treviño después de ser agredido por la policía migratoria.

Rubén Blades fue un gran honor, la verdad, por muchas razones. Una de las temáticas con las que he construido esta noción de un barrio latino en Estados Unidos es que, para mí, era importante que el elenco mostrara lo que hacen esos barrios latinos tan ricos culturalmente: son culturas de toda Latinoamérica”, explicó a Excélsior.

El carisma de ambos, Rubén y Daniel, dio como resultado una mancuerna que hizo que Daniela Michel, directora del FICM, se decidiera por la cinta para inaugurar la 24° edición.

Daniela Michel y Cuauhtémoc Cárdenas Batel, directora y vicepresidente del FICM. Elizabeth Velázquez

“Queríamos algo fresco, algo alegre, algo que saliera un poco del molde de lo que solemos ver en el cine mexicano, si bien la migración es un tema recurrente, aquí se aborda con otros matices que muestran que también se puede abordar desde la alegría”, dijo Michel en conferencia.

Además, Jonás es uno de los tantos cineastas que ha crecido de la mano con el Festival. En 2007 presentó Año Uña, otro retrato migratorio, pero a la inversa de una mujer estadunidense viviendo en México; posteriormente, en 2013, participó como película inaugural del festival con Gravedad, dirigida por su padre Alfonso Cuarón, de la que fue coautor y, finalmente, antes de Campeón Gabacho, presentó en 2015 Desierto, también un retrato sobre la migración, por lo que inaugurar el festival por primera vez como director lo congratula.

Jonás Cuarón y Mateo Cuarón, director y músico. Elizabeth Velázquez

“Me siento muy honrado, este festival me ha cobijado desde hace 20 años, he aprendido mucho de este festival y el hecho de abrir hoy me conmueve mucho”, dijo Jonás antes de entrar finalmente a la sala para presentar ante el público su película.

Lluvia de estrellas... y de verdad

La alfombra roja que inauguró la edición 24 del Festival Internacional de Cine de Morelia con la cinta Campeón Gabacho, de Jonás Cuarón, estuvo flanqueada por atuendos lustrosos de diversas personalidades que llegaban a la gala cubriéndose a duras penas de la lluvia, pero eso sí, saludando a todos los fans que se habían ya dado cita en el Teatro Matamoros para con suerte ver a alguna celebridad.

Primero arribó Marco Antonio Solís El Buki acompañado por su esposa y una de sus hijas. Amable y tranquilo, se detuvo a saludar, pero con distancia al público del festival. El cantante promocionaría, en su estado natal, el restreno de Cómo fui a enamorarme de ti película de su grupo Los Bukis, todo en rojo, y presumiendo su larga melena.

Marco Antonio Solís y esposa Cristian en la alfombra roja Elizabeth Velázquez

Tras él llegó Daniel García Treviño, protagonista de Campeón Gabacho, todo de negro y feliz. El público también coreaba su nombre para ver si podían robarle una foto y sólo dijo, entre unos labios temblorosos por el nervio, sentirse feliz.

“No manches, imagínate abrir este festival con esta película que fue tan determinante para mi trabajo, con gente de la industria pesadísima, muy honrado, muy honrado”, dijo Treviño.

Juan Antonio Bayona Elizabeth Velázquez

Jonás Cuarón, el director, hizo lo propio y luego el resto de invitados; uno de ellos Juan Antonio Bayona, el director español (La sociedad de la nieve) que este año forma parte del jurado del festival que decidirá el largometraje de ficción ganador de la competencia oficial.

Diego Boneta. Elizabeth Velázquez.

Pero hubo un nombre que robó los gritos y las miradas más que cualquier otro y se trató de Diego Boneta, quien parece nunca salir de su papel de dandy: elegante, limpio, sin aspavientos, con una cadena dorada colgando del cuello, la mirada entrecerrada, y tres personas con paraguas persiguiéndolo para no mojarse.

Pero así como muchos invitados figuraron, otros brillaron por su ausencia como Alfonso Cuarón, quien minutos antes había rechazado hablar de nuevos proyectos, o incluso hubo quien esperaba a Guillermo del Toro.